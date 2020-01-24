HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fitoterapi nedir? Fitoterapi kanser tedavisinde nasıl etki sağlıyor?

Fitoterapi nedir? Fitoterapi kanser tedavisinde nasıl etki sağlıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kanser tedavisinde fitoterapi yani bitkilerle tedavi destekleyici olarak kullanılabiliyor. Sadece kanser tedavisinde değil birçok hastalığın tedavisinde destekleyici rol üstlenen fitoterapinin etkileri hastaları oldukça rahatlatabiliyor. Fitoterapi kanser tedavisinde mide bulantısını önleyici ya da tedaviye destek olarak kullanılıyor. Ancak kanserde bitkilerin kullanımının doktor kontrolünde yapılması gerekiyor.Çünkü bazı bitkiler ilaçlar ile etkileşime girerek tedaviyi olumsuz etkileyebiliyor.

Fitoterapi nedir? Fitoterapi kanser tedavisinde nasıl etki sağlıyor?

Doç. Dr. Hasan Atilla Özkan meyan kökünün mideye iyi gelirken tansiyonu yükselttiğini, sarı kantaronun ise en çok “ilaç etkileşimi” olan bitkilerden biri olduğunu belirtti.

“HASTALARIN KONFORLU BİR HAYAT SÜRMELERİNE YARDIM EDİYOR”

Fitoterapinin, şu anda kullanılan tedavilerin yerini alamayacağını belirten Yeditepe Üniversitesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özkan, “"Hematolojide fitoterapinin yeri ve bununla ilgili çalışmalar giderek artıyor. Tabii ki konvansiyonel tedavilerin yerini tamamen alabileceğini düşünmüyoruz. Ben fitoterapinin destek tedavi olarak kullanılabileceğini savunan doktorlardan biriyim. Özellikle hastalarımızda kemoterapi ya da immünoterapinin yan etkilerini azaltmada, daha konforlu bir hayat sürmede bunların etkinliğini görüyorum. Fitoterapi kullandığım hastalarımda komplikasyonlar daha az oluyor ve bir sonraki kemoterapi basamağına kadar geçen sürede daha aktif ve konforlu bir dönem geçirebiliyorlar" dedi.

YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİ, KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR MU?

”Doç. Dr. Hasan Atilla Özkan, yeşil çayın tedavilerde nasıl kullanıldığını şöyle anlattı: “Yeşil çay, özellikle multiple miyelomda fayda sağlıyor. Kalp yetmezliği ve böbrekten protein kaybı olan hastalarda da amiloid filmleri azalttığı gösterilmiş. Ayrıca kullandığımız, turmerik ya da kurkumin dediğimiz bir ürün daha var. Bunların bağışıklığı arttırıcı etkileri var. Bu madde kemoterapiye direnç geliştiren kanser hücrelerinin direncini kırıyor. Zencefili, kemoterapi sonrası bulantıyı engellemede kullanabiliyoruz. Kadın doğum uzmanları da gebelik sırasında kullanabiliyorlar. Ancak zencefili hastalarımıza tek başına vermiyoruz, ilaçlarla etkin bir kontrol sağlayamadığımız durumlarda ekliyoruz.

C vitamini ile ilgili olarak çalışmalara da değinen Doç. Dr. Hasan Atilla Özkan, “Yüksek doz C vitaminin, kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyip öldürdüğü yönünde giderek artan sayıda klinik çalışma var. Ancak bunlar doktor kontrolünde, yüksek dozda ve damar yolundan verilerek gerçekleştirilen tedavi şekilleriyle etkin” dedi.

“BİTKİSEL OLDUĞU İÇİN YAN ETKİSİ YOKTUR DEMEK DOĞRU DEĞİL”

Yeşil çay, miyelom tedavisinde önemli bir yere sahip bir ilaçla birlikte kullanıldığında bu ilacın etkinliğini azaltabildiğini anlatan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özkan, bitkisel olanların yan etkisi olmadığı düşüncesine karşı da uyardı ve şunları söyledi:

“Şöyle bir kavram var 'Bitkisel olduğu için yan etkisi yoktur.' Bu doğru değil. Yan etkileri olabiliyor ama bunların yanı sıra, farklı etkinlikleri de olabiliyor. Örneğin hipertansiyonu olan bir kişi mide bağırsak sıkıntıları nedeniyle meyan kökü kullandığında hipertansiyonu arttırabilir. Veya vücut direnci artsın diye sarımsak kullanılıyor ancak beraberinde kan sulandırıcı ilaç da kullanıyor. O zaman sarımsak da kanı sulandırdığı için kanama riski çıkıyor. Sarımsak tansiyonu düşürüyor ve hipertansiyon ilacı kullanan bir insan tansiyon düşüklüğü de yaşayabiliyor. Gingko biloba zihinsel aktiviteyi arttırmak için kullanılıyor ama ciddi şekilde kan sulandırıcı. Sarı kantaronun hafif depresyonda etkili olduğu birçok çalışmada gösterilmiş. Ancak sarı kantaron en fazla ilaç etkileşimi olan bitkisel kaynaktır. Bu tür ürünleri kullanmak isteyenler mutlaka doktor kontrolünde kullanmalıdır.” (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
3 milyona yakın cinsel içerikli hap satan 5 şüpheli adliye sevk edildi3 milyona yakın cinsel içerikli hap satan 5 şüpheli adliye sevk edildi
Kahramanmaraş'ı fırtına vurdu! Çatılar uçtu, hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldiKahramanmaraş'ı fırtına vurdu! Çatılar uçtu, hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanser Fitoterapi KANSER TEDAVİSİ kanser tedavisinin yan etkileri

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün askeri yargı davasında karar

Kritik davada karar! Ağırlaştırılmış müebbet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları! Silahlı drone Songar ile ilke imza atılacak

İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahlarının son gözdesi

MİT TIR'larını durduran FETÖ'cü savcıyı ByLock'ta "tırcı özcan" diye kaydetmişler

FETÖ'cü savcıyı ByLock'ta 'tırcı özcan' diye kaydetmişler

Bakan Pakdemirli'den dönere çamaşır suyu koyulduğu iddiasıyla ilgili açıklama

Dönerdeki 'çamaşır suyu' iddiası! Bakan Pakdemirli'den açıklama

Kahramanmaraş'ı fırtına vurdu! Çatılar uçtu, hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş'ı fırtına vurdu! Çatılar uçtu, hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.