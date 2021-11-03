HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kanser teşhisi için kan testi geliştirildi! 50'den fazla kanseri tespit ediyor

Kanser teşhisi için kan testi geliştirildi! 50'den fazla kanseri tespit ediyor

03.11.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser teşhisi için kan testi araştırmaları yürüten ABD’deki Mayo Clinic Araştırma Merkezi'nden umut veren bir haber geldi. Yayımlanan yeni çalışmaya göre, 6 bin 600 kişi üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda testin yüzde 1'den daha az hata ile 50 farklı kanser türünü tespit edebiliyor.

Kanser teşhisi için kan testi geliştirildi! 50'den fazla kanseri tespit ediyor

ABD’de tıp araştırmaları gerçekleştiren Mayo Clinic, kan testinden kanser tespiti üzerine yeni çalışmasını yayımladı.6 bin 600 kişiyi içeren çalışmada, kandan alınan örnek ile 50’den fazla kanser türünün tespit edilebileceği belirtildi.

KANSER İLE İLİŞKİLİ 29 SİNYAL TESPİT EDİLDİ

Alınan kan örneği üzerinde yapılan testlerde kanser teşhisi yapılabilecek 29 sinyal tespit edildiğini açıklayan bilim insanları, yaptıkları başka bir çalışmada testin yüzde 1’den daha az yanlış tespit yaptığı vurgulandı.

Galleri adı verilen kan testini geliştirenlerden biri olan Dr. Julia Feygin, “Pankreas, yumurtalık ve yemek borusu gibi tespit edilmesi zor, agresif ve genellikle ölümcül kanserleri yakalayabilir” derken, "Kanserler erken tespit edilebilirse, hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebiliriz" diye konuştu.

KANDAKİ DNA İNCELENİYOR

Feygin, kanın bir DNA imzası içerdiğini söylerken, geliştirilen kan testinin kanser hücresinin tuttuğu DNA'yı izlediğini söyledi.

"Kanda tümör kaynaklı bu küçük DNA parçalarını bulup sıralayabiliriz ve gördüğümüz kalıplara dayanarak kanser için bir sinyal olup olmadığını ortaya çıkarabiliriz” diyen Feygin, "Bu kanser sinyalinin vücutta nereden geldiğini çok yüksek doğrulukla tahmin edebiliriz" şeklinde konuştu.

"BU, EZBER BOZAN BİR ŞEY"

Araştırmayı gerçekleştiren diğer isimlerden Dr. Greg Plotnikoff, "2021 yılında bu, yapabildiğimiz her şeyin çok ötesinde. Bu, ezber bozan bir şey" derken, “Erken yakalanan kanserlerin daha tedavi edilebilir aşamalarda olduğunu söyleyerek, risk faktörleri olan hastalar için testi kullanılabilir” diye konuştu.

Plotnikoff, "Bir şeyleri daha erken yakalayabilirsek, o zaman önemli bir fark yaratma şansımız olur" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Klasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarifKlasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarif
PARTNERAslı Sümen'den Miss Turkey itirafıAslı Sümen'den Miss Turkey itirafı
Bu belirtiyi yaşıyorsanız mutlaka doktora gidinBu belirtiyi yaşıyorsanız mutlaka doktora gidin
Anahtar Kelimeler:
kanser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Fenomenleri eleştirdi! Bikinili doğal pozuna beğeni yağdı

Fenomenleri eleştirdi! Bikinili doğal pozuna beğeni yağdı

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.