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Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi; soğuk algınlığı çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

REKTÖRLÜK: DOSYA DANIŞTAY'DA Erzurum'da 'lenf bezi kanseri' teşhisi konulduktan sonra kemoterapi alan ve Ankara'dan gelen raporlarda kanser olmadığı ortaya çıkan Yılmaz Kızıloğlu'nun şikayetiyle ilgili Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü yazılı bir açıklama yaptı.

REKTÖRLÜK: DOSYA DANIŞTAY'DA
Erzurum'da 'lenf bezi kanseri' teşhisi konulduktan sonra kemoterapi alan ve Ankara'dan gelen raporlarda kanser olmadığı ortaya çıkan Yılmaz Kızıloğlu'nun şikayetiyle ilgili Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Atatürk Üniversitesi şikayet sonrası süreçte hukuki süreci titizlikle yürütmüştür. Tamamı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi hekimlerinden müteşekkil bilirkişi heyeti konuyu incelemiş ve tanı ve tedavi sürecinde görev yapan hekimlerin kusurlarının bulunmadığı yönünde kanaat belirtmişlerdir. Bugün itibarıyla dosya Danıştay incelemesinde olup hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir" denildi.

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