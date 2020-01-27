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Kanser türleri arasında dikkat çeken ilişki

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Rahim kanserleriyle meme kanserinin ilişkili olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op.

Rahim kanserleriyle meme kanserinin ilişkili olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan, rahim kanserleri olanlarda ya da yumurtalık kanseri olanlarda veya akrabalarında olanlarda, meme kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu söyledi.
Doruk Sağlık Grubu’ndan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan, Öz Gıda İş Sendikası işbirliğiyle, Golf Dondurma Natura Gıda Bursa fabrikasında düzenlenen seminerde konuştu.
Kadın çalışanlara yönelik düzenlenen seminerde meme kanseriyle ilgili bilgiler veren Op. Dr. Özgan, rahim kanseriyle meme kanseri arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Dr. Özgan, rahim kanserleri olanlarda ya da yumurtalık kanseri olanlarda veya akrabalarında olanlarda, meme kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu söyledi.

Risk faktörlerine dikkat
Bütün hastalıklarda olduğu gibi meme kanserinde de risk faktörleri olduğunu belirten Op. Dr. Özgan, “Bunlara sahipseniz bu hastalığa yakalanma oranınız artıyor. Bunlardan birincisi yaş. Yaşlandıkça risk artıyor. Eğer bütün kadınlar 90 yaşına kadar yaşasaydı, 7 kadından 1 tanesinde meme kanseri oluşacaktı. İkincisi genetik. Size ne kadar yakın akrabanızda bu hastalık meydana geldiyse ve ne kadar çok az akrabanızda bu hastalık ortaya çıktıysa, sizin ona göre artıyor veya azalıyor. Bu riski artıran en önemli etkenlerden bir tanesi de genlerimizdir. Bu genlerin varlığı riski artıyor. Bu genlerin varlığı yoksa, sizlerin akrabalarında varsa bile bu hastalık, artmıyor. Dolayısıyla bu genlerin varlığını araştırılması, sizin gerçek riskinizin ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Çevresel faktörler de etkenler arasında yer alıyor” dedi.

Kendi kendine muayene hayati önem taşıyor
Meme kanserinden korunmanın mümkün olduğunu dile getiren Özgan, meme kanserinden korunmak için yapılması gerekenlerin başına kendi kendine meme muayenesinin geldiğini ve bunun çok önemli olduğunun altını çizdi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan, “Kendi kendine meme muayenesi 20 yaşından itibaren yapılmaya başlanmalıdır. Her ay, adet döngüsünün 5 ve 7’nci günleri arasında ayda 1 kez yapılmalıdır. 3 ana temeli vardır muayenenin. Birincisi gözle değerlendirmedir. İkincisi yatar pozisyonda elle değerlendirme ve üçüncüsü de ayakta elle değerlendirmedir. Bu kontrollerde, meme cildinde normal olmayan bir olay var mı, buna dikkat ediyoruz. Meme başı içeri çekik mi buna dikkat ediyoruz. Şişme var mı, renk değişikliği veya kızarıklık var mı bunlara bakıyoruz. Kadınlar bunu 20 yaşından itibaren kendi kendine yapmaya başladıkları zaman, kendi memelerini tanıyorlar ve ortaya çıkabilen anormallikleri fark edebiliyorlar” diye konuştu.

Korunma yolları
Op. Dr. Özgan, meme kanserinden korunmak için şişmanlığın azaltılması, sigara ve alkol tüketiminden uzak durulması ve bunlarla beraber hafif egzersiz yapılmasının yanı sıra sebze ve meyvenin bol tüketilmesiyle emzirmeye özen göstermenin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

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