Kanser türleri arasında dikkat çeken ilişki

Rahim kanserleriyle meme kanserinin ilişkili olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan, rahim kanserleri olanlarda ya da yumurtalık kanseri olanlarda veya akrabalarında olanlarda, meme kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu söyledi.

Doruk Sağlık Grubu’ndan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan, Öz Gıda İş Sendikası işbirliğiyle, Golf Dondurma Natura Gıda Bursa fabrikasında düzenlenen seminerde konuştu.

Kadın çalışanlara yönelik düzenlenen seminerde meme kanseriyle ilgili bilgiler veren Op. Dr. Özgan, rahim kanseriyle meme kanseri arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Dr. Özgan, rahim kanserleri olanlarda ya da yumurtalık kanseri olanlarda veya akrabalarında olanlarda, meme kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu söyledi.

Risk faktörlerine dikkat

Bütün hastalıklarda olduğu gibi meme kanserinde de risk faktörleri olduğunu belirten Op. Dr. Özgan, “Bunlara sahipseniz bu hastalığa yakalanma oranınız artıyor. Bunlardan birincisi yaş. Yaşlandıkça risk artıyor. Eğer bütün kadınlar 90 yaşına kadar yaşasaydı, 7 kadından 1 tanesinde meme kanseri oluşacaktı. İkincisi genetik. Size ne kadar yakın akrabanızda bu hastalık meydana geldiyse ve ne kadar çok az akrabanızda bu hastalık ortaya çıktıysa, sizin ona göre artıyor veya azalıyor. Bu riski artıran en önemli etkenlerden bir tanesi de genlerimizdir. Bu genlerin varlığı riski artıyor. Bu genlerin varlığı yoksa, sizlerin akrabalarında varsa bile bu hastalık, artmıyor. Dolayısıyla bu genlerin varlığını araştırılması, sizin gerçek riskinizin ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Çevresel faktörler de etkenler arasında yer alıyor” dedi.