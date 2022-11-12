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Kanser ve kalp hastaları aynı hatayı yapıyor! Bu yiyeceklerden uzak durun

12.11.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar, ilaç kullanan kanser ve kalp hastalarının beslenmelerine dikkat etmesi gerektiği yönünde önemli uyarılarda bulundu. Başta kahve gibi kafein oranı yüksek yiyecek ve içeceklerden uzak durması gereken bu hastaların özellikle tütün ürünlerinden de uzak durması gerektiğinin altı çizildi. Özellikle ilaç kullanan kanser hastalarının sağlıklı diye tüketilen greyfurttan kesinlikle uzak durması gerekiyor.

Kanser ve kalp hastaları aynı hatayı yapıyor! Bu yiyeceklerden uzak durun

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet veren Akılcı İlaç Bürosu, ilaç kullanımında kafa karışıklığını ortadan kaldırıyor. Birden çok ilacı bir arada kullanan hastaların veya bilinçsiz bir şekilde ilaç kullanan hastaların ilaç tedavisine uyumunu sağlamak, maksimum faydaya ulaştırmak ve yan etkileri minimuma indirmek amacıyla kurulan Akılcı İlaç Bürosu önem taşıyor. Sorumlu Eczacı Özge Özdemir ise doğru kullanılmayan ilacın zehir olduğunu vurguladı.

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İLAÇLARIN BESİNLERLE ETKİLEŞİMİNE ÇOK DİKKAT EDİLMELİ

Uyarılarda bulunan Eczacı Özge Özdemir, "İlaçlar doğru kullanılırsa şifa verirken, yanlış kullanılınca zehir haline gelebilir. Tüm vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Kullandıkları ilaçların hem besinlerle hem diğer ilaçlarla etkileşimine dikkat etsinler. İlaçların yanlış kullanılması durumunda, kullandıkları ilaçlardan yan etkiler görebilir, vücuda zarar verici sonuçlar oluşabilir. Bu durumda kesinlikle hekimlerine sorarak bilgi almaları gerekiyor.

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Tedavilerinin en iyi şekilde devamı için bu konuda ihmalkâr olmasınlar. Tek bir doz ilacın yanlış kullanılması bile ölümcül sonuçlar doğurabilir. Öncesinde mide koruyucu kullanılmadan alınan bir ağrı kesici, yüksek K vitamini içeren besinlerle alınan bir kan sulandırıcı ilaç ya da greyfurt yedikten sonra alınan bir kolesterol ilacı şifa yerine hastalığın daha da artmasına ya da kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilir. Maalesef bu durumlarla karşılaşıyoruz. Maalesef hastalarımız büyük çoğunluğu ilaçlarını kullanırken etkileşim olasılığına dikkat etmiyor, tedaviden doğru sonucu alamıyor" diye konuştu.

BU YİYECEKLERE DİKKAT

Örnekler veren Özge Özdemir, "Kalp rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanan vatandaşlarımız yüksek kafein oranına sahip kahve ve damar tıkanıklığına sebep olan sigara tüketmesinler. Kanser tedavisi alan hastalarımız özellikle greyfurt ve diğer turunçgillerden, yağlı ve karbonhidrat oranı yüksek besinlerden uzak dursunlar. Astım tedavisi için akciğer bronşlarını genişletici ilaç kullanan hastalarımız kalp ritim bozukluğu ya da hipertansiyon hastalıkları da varsa beta blokör grubu ilaç kullanmaktan kaçınmalıdır.

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Bypass ve kalp kapakçığı ameliyatları sonrası kan sulandırıcı ilaç tedavisi alan hastalarımız mutlaka etkileşim konusunda eczacılarına ve doktorlarına danışsınlar. Şeker hastalığı için metformin etken maddeli ilacı kullanan hastalarımız ilacını mutlaka yemeklerle birlikte kullanmalıdır ve B12 vitamini eksikliği bu ilacın yan etkilerinden biridir. Hastalarımız düzenli tahlil yaptırarak B12 vitamini değerlerini takip etmeli, gerekli durumda B12 vitamini kullanmalıdır. Bilinçsiz ve doktor, eczacı tavsiyesine uygun olmadan fazla miktarda kullanılan ağrı kesici ilaçlar karaciğerde ağır ve kalıcı hasarlar bırakabilir. Son yıllarda doktor ya da eczacı gözetimi dışında aktarlardan alınarak bitkisel karışımlı maddeler kullanmak halkımız için moda bir davranış haline geldi. Kontrolsüz, içeriği bilinmeyen, hazırlanış şekli standardize edilmeyen, etkileri tahmin edilemeyecek bu bitkisel ilaçlar ve karışımlar ciddi karaciğer yetmezliğine yol açabilir" şeklinde konuştu. (İHA)


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kanser ilaç kalp hastalıkları

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