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Kanserde erken teşhise dikkat çekmek için rafting yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:42 | Son Güncelleme

HALK Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Tunceli'de Sağlık Müdürlüğü çalışanları, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Munzur Nehri'nde rafting yaptı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - HALK Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Tunceli'de Sağlık Müdürlüğü çalışanları, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Munzur Nehri'nde rafting yaptı.

Etkinlikler kapsamında 40 sağlık çalışanı 'Kanserde erken teşhis hayat kurtarabilir' pankartıyla Munzur Nehri'nde rafting yaptı.

Etkinliğin ardından açıklamada bulunan Sağlık İl Müdürü Dr. Sercan Özaydın, sağlıklı ve uzun bir yaşam için erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, "Kanser hastalığının önüne geçmek ve fiziksel kondisyonu arttırmak adına rafting de dahil olmak üzere her türlü sportif faaliyeti öneriyoruz. Biz de kanser hastalığında erken teşhisin önemine dikkat çekmek için bu aktiviteyi yaptık. Umarım her vatandaşımız sağlıklı bir yaşam için bu konuda bilinçlenir ve daha sağlıklı bir yaşam için adımlarını daha da emin adımlar atar" dedi.

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