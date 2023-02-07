HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kanserde fitoterapi nedir? Fitoterapi kanser tedavisinde etkili mi?

Kanserde fitoterapi nedir? Fitoterapi kanser tedavisinde etkili mi?

04.02.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağımızın vebası olarak geçen kanser hastalığı çok ciddi bir hastalıktır. Çeşitli tedavi yöntemleri ile birlikte fitoterapi de kullanılarak kanser tedavisinin etkisi artırılabilir. Fitoterapi tek başına kanser tedavisi için etkili değildir. Yani kanserde fitoterapi uygulamasından yararlanılacaksa mutlaka bir uzamana danışmak ve onun gözetiminde olmak gerekir. Peki, kanser tedavisi için fitoterapi nasıl kullanılır?

Kanserde fitoterapi nedir? Fitoterapi kanser tedavisinde etkili mi?

Fitoterapi kanser tedavisi için kullanılan pek çok yöntem içerir. Tabii ki bu uygulamalar her kanser türü için aynı değildir. Fitoterapi bitkileri vücudun farklı bölgelerine ve organlarına etki ettiği için kullanılması gereken yöntem ve bitki de farklıdır. Hangi kanser için hangi fitoterapi uygulamasının kullanılması gerektiği hakkında alanında uzman kişilerden destek almak gerekir. Aksi takdirde bu bitkilerin toksin etki yaratmasına yol açılabilir. Kanser tedavisinde fitoterapinin doğru uygulanması çok büyük bir öneme sahiptir.

Kanserde fitoterapi nedir?

Fitoterapi kanser tedavisi için sıkça başvurulan bir tedavi destekleyici yöntemlerinden birisidir. Çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanıldığı bu tedavi uygulaması, kanserin daha hızlı iyileşmesine yardım edebilir. Ancak unutulmamalıdır ki fitoterapi kanser için direkt bir çözüm ya da tedavi değildir yalnızca destekleyicidir. Bazı bitkiler ve bitki karışımları kanser tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Özellikle zerdeçal kanserin iyileşmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Anti-enflamatuar özelliği ile öne çıkan bu bitkinin aynı zamanda kanser tedavisinde geniş bir etkinlik alanına sahip olduğu da ispatlanmıştır. Uzmanlar arasında en güçlü anti-kanser bitkisi olarak kabul edilir. Zerdeçalın içinde kurkumoid adı verilen doğal bir bileşen yer alır. Yani hücreleri bozulmaya karşı korur, tümör hücrelerinin çoğalmasını önler ve metastaz oluşumunun da önüne geçer. Aynı zamanda hücrenin apoptoz yeteneğini geri kazanmasına da yardımcı olur.

Kanserde fitoterapi, bu hastalığı bitkisel kaynaklarla iyileştirmeye yarayan tedavi destekleyici yöntemidir. Pek çok bitkinin özellikle kabuğunda kuersetin adı verilen bir pigment bulunur. Yüksek bir anti-tümör etkisi olan bu pigment, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca kişiyi hormonlara bağlı gelişen tümörlere karşı korur. Kuersetin içeren bitkiler arasında brokoli, soğan, yeşillik, lahana, karnabahar ve elma kabuğu vardır.

Fitoterapinin yan etkileri nelerdir? Fitoterapinin yan etkileri nelerdir?

Fitoterapi kanser tedavisine nasıl etki eder?

Çeşitli kanserlerin tedavisi için fitoterapi uygulamasına başvurulur. Pankreas kanseri fitoterapi tedavisi ile iyileşmesi desteklenen bir hastalıktır. Fitoterapi uygulamalarının kanserde başarılı sonuç göstermesi için erken teşhis oldukça önemlidir. Tabii ki son evrede de destekleyici bir tedavi olarak fitoterapiye başvurulabilir. Bunun kararını ise alanında uzman kişi vermelidir. Eğer kendi bilginize göre fitoterapi tedavisi uygularsanız kanser hastalığınızı iyileştirmek yerine daha kötü sonuçlara yol açabilirsiniz. Kanser tedavisinde hangi amaçlarla fitoterapi kullanıldığı ve bu tedavinin önemi kısaca şöyle listelenebilir:

  • Kanser hücreleri ile mücadele etmek
  • Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudun diğer hastalıklara karşı direncini artırmak
  • Kanser hücrelerinin diğer organlara sıçramasını önlemek
  • Hastalık, kemoterapi ve radyoterapi kaynaklı mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik ve kusma gibi yan etkileri minimuma indirgemek
Fitoterapi hangi hastalıklara iyi gelir? Fitoterapi hangi hastalıklara iyi gelir?

Fitoterapi kemoterapiyle kullanılır mı?

Fitoterapi uygulamaları genellikle kemoterapi sonrası tedavi döneminde kullanılır. Fitoterapi kemoterapiyle kullanılır mı sorusu pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Fitoterapi her ne kadar destekleyici bir tedavi olarak tercih edilse de ilaçların etkinliğini azaltmaya da neden olabilir. Kemoterapi gibi farklı tedavilerle birlikte kullanıldığında kimi zaman yan etkiye neden olabilir. Dolayısıyla ilaçlarla etkileşime giren bitkiler, kemoterapinin etkisinin azalmasına ya da yan etkilerinin artmasına yol açabilir. Karaciğer, meme, bağırsak, mide, akciğer kanseri fitoterapi uygulamaları, kemoterapi ile birlikte gerçekleştirilmemelidir. Herhangi bir kanser türünün tedavisi için mutlaka doktorun talimatlarına uymak gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kaşığı bile etkili! Soğukta vücudu ısıtan yiyeceklerBir kaşığı bile etkili! Soğukta vücudu ısıtan yiyecekler
Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek! Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek!
Aracıyla deprem bölgesinden kaçarken görüntüledi! Tarifsiz korku kameralara böyle yansıdıAracıyla deprem bölgesinden kaçarken görüntüledi! Tarifsiz korku kameralara böyle yansıdı
Anahtar Kelimeler:
kanser fitoterapi

En Çok Okunan Haberler

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok!

60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok!

'Ders kitaplık bir örnek' diyerek canlı yayında kartlar üzerinden anlattı!

'Ders kitaplık bir örnek' diyerek canlı yayında kartlar üzerinden anlattı!

Fatih Altaylı canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu

Fatih Altaylı canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

Bu görüntü İstanbul'dan! Havalimanına akın ettiler

Bu görüntü İstanbul'dan! Havalimanına akın ettiler

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.