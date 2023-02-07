Kanserde fitoterapi nedir? Fitoterapi kanser tedavisinde etkili mi?

Fitoterapi kanser tedavisi için kullanılan pek çok yöntem içerir. Tabii ki bu uygulamalar her kanser türü için aynı değildir. Fitoterapi bitkileri vücudun farklı bölgelerine ve organlarına etki ettiği için kullanılması gereken yöntem ve bitki de farklıdır. Hangi kanser için hangi fitoterapi uygulamasının kullanılması gerektiği hakkında alanında uzman kişilerden destek almak gerekir. Aksi takdirde bu bitkilerin toksin etki yaratmasına yol açılabilir. Kanser tedavisinde fitoterapinin doğru uygulanması çok büyük bir öneme sahiptir.

Kanserde fitoterapi nedir?

Fitoterapi kanser tedavisi için sıkça başvurulan bir tedavi destekleyici yöntemlerinden birisidir. Çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanıldığı bu tedavi uygulaması, kanserin daha hızlı iyileşmesine yardım edebilir. Ancak unutulmamalıdır ki fitoterapi kanser için direkt bir çözüm ya da tedavi değildir yalnızca destekleyicidir. Bazı bitkiler ve bitki karışımları kanser tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Özellikle zerdeçal kanserin iyileşmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Anti-enflamatuar özelliği ile öne çıkan bu bitkinin aynı zamanda kanser tedavisinde geniş bir etkinlik alanına sahip olduğu da ispatlanmıştır. Uzmanlar arasında en güçlü anti-kanser bitkisi olarak kabul edilir. Zerdeçalın içinde kurkumoid adı verilen doğal bir bileşen yer alır. Yani hücreleri bozulmaya karşı korur, tümör hücrelerinin çoğalmasını önler ve metastaz oluşumunun da önüne geçer. Aynı zamanda hücrenin apoptoz yeteneğini geri kazanmasına da yardımcı olur.

Kanserde fitoterapi, bu hastalığı bitkisel kaynaklarla iyileştirmeye yarayan tedavi destekleyici yöntemidir. Pek çok bitkinin özellikle kabuğunda kuersetin adı verilen bir pigment bulunur. Yüksek bir anti-tümör etkisi olan bu pigment, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca kişiyi hormonlara bağlı gelişen tümörlere karşı korur. Kuersetin içeren bitkiler arasında brokoli, soğan, yeşillik, lahana, karnabahar ve elma kabuğu vardır.

Fitoterapi kanser tedavisine nasıl etki eder?

Çeşitli kanserlerin tedavisi için fitoterapi uygulamasına başvurulur. Pankreas kanseri fitoterapi tedavisi ile iyileşmesi desteklenen bir hastalıktır. Fitoterapi uygulamalarının kanserde başarılı sonuç göstermesi için erken teşhis oldukça önemlidir. Tabii ki son evrede de destekleyici bir tedavi olarak fitoterapiye başvurulabilir. Bunun kararını ise alanında uzman kişi vermelidir. Eğer kendi bilginize göre fitoterapi tedavisi uygularsanız kanser hastalığınızı iyileştirmek yerine daha kötü sonuçlara yol açabilirsiniz. Kanser tedavisinde hangi amaçlarla fitoterapi kullanıldığı ve bu tedavinin önemi kısaca şöyle listelenebilir:

Kanser hücreleri ile mücadele etmek

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudun diğer hastalıklara karşı direncini artırmak

Kanser hücrelerinin diğer organlara sıçramasını önlemek

Hastalık, kemoterapi ve radyoterapi kaynaklı mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik ve kusma gibi yan etkileri minimuma indirgemek

Fitoterapi kemoterapiyle kullanılır mı?

Fitoterapi uygulamaları genellikle kemoterapi sonrası tedavi döneminde kullanılır. Fitoterapi kemoterapiyle kullanılır mı sorusu pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Fitoterapi her ne kadar destekleyici bir tedavi olarak tercih edilse de ilaçların etkinliğini azaltmaya da neden olabilir. Kemoterapi gibi farklı tedavilerle birlikte kullanıldığında kimi zaman yan etkiye neden olabilir. Dolayısıyla ilaçlarla etkileşime giren bitkiler, kemoterapinin etkisinin azalmasına ya da yan etkilerinin artmasına yol açabilir. Karaciğer, meme, bağırsak, mide, akciğer kanseri fitoterapi uygulamaları, kemoterapi ile birlikte gerçekleştirilmemelidir. Herhangi bir kanser türünün tedavisi için mutlaka doktorun talimatlarına uymak gerekir.



