Kanserden kaçtığı köyünde kültürel mirası yaşatıyor

"Yaklaşık üç yıl önce kaymakam ve belediye başkanı, burayı etnografya müzesi haline dönüştürmem gerektiği yönünde fikir verdi. Zaten acı kayıplarımdan sonra hayata tutunmak için kendime uğraşı alanları yaratıyordum. Bu fikir bana ilham verdi. Sütçüler'in özellikle kırsal bölgelerini gezmeye başladım. Köylere gittim, insanları dinledim. Somut olmayan kültürel ögeleri çektim. Yaşantılarını, giysilerini, kültürlerini öğrendim, paylaştım. Daha sonra eşya satın almaya başladım. Bu noktaya kadar getirdim. Raziye Balcı Etnografya Müzesi'nde 3 bin parçadan oluşan kültürel miras bulunuyor."

Balcı, 3 yıl önce açılan müzeyi bugüne kadar 8 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin dört bir köşesinden buraya gezmeye geliyorlar, hatta Yeni Zelanda uyruklu bir çift de buraya gezmeye geldi." dedi.

- Yemek geliriyle eğitim bursu

Yöreye yönelik 100 farklı yemeğin tarifini bildiğini anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Sütçüler'e özgü lezzetleri yaşatmak için yemek tarifi kitabı çıkarmak istiyorum. Son kaynak benim, son usta olmak istemiyorum. Sütçüler'in değerlerinin yok olup gitmesine gönlüm razı değil. 'Hürmeli', 'Koca Aşı', 'Sarı Burması' başta olmak üzere Sütçüler'e özgü yemekler biliyorum. Bu yemekleri Macaristan, Danimarka, ABD ve Almanya'ya özel kaplarda götürdüler. Kansere yakalanmamak için savaşıyorum. Sağlıklı, doğal ürünlerle beslenme kültürü için farkındalık yaratmaya gayret ediyorum. Yetiştirdiğim ürünlerden pestil, reçel, pekmez, tarhana yapıyorum. Dünyanın dört bir köşesine siparişle satıyorum. Elde ettiğim gelirle de 10 çocuğa eğitim bursu veriyorum."

