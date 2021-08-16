Kanserden korunmak için 7 öneri!

Hem dünyada hem de ülkemizde hemen her ailede görülen kanser pek çok kişinin yaşamının son bulmasına neden oldu, olmaya da devam ediyor. Her hastalık gibi kanser için de erken teşhisin son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Sizler için Prof. Dr. Aziz Yazar’ın kanserden korunmak için önerdiği 7 yolu bir araya getirdik.

KANSERDEN KORUNMAK MÜMKÜN

Çağımızın vebası kanserden korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Aziz Yazar, 7 yöntemi de sıraladı. Sağlıklı bir vücut için kilodan uzak durulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yazar’ın sıraladığı 7 tavsiye şöyle:

1. FAZLA KİLODAN KAÇININ

Hareketsiz yaşam kilo artışına ve obeziteye neden olur. Obezite ise özellikle meme, yemek borusu, pankreas, rahim, yumurtalık, kalın barsak, prostat ve böbrek kanseri riskini artırır.

2. TÜTÜN ÜRÜNLERİNDEN UZAK DURUN

Sigara ve diğer tütün ürünlerinin tüketilmesi kanser riskini artırır. Akciğer kanserinin yüzde 90'a yakın kısmı sigaradan dolayı gelişir. Ayrıca başboyun, yemek borusu, mesane, rahim ağzı, pankreas ve böbrek kanseri gibi birçok kanser türüne de yol açar.

3-ALKOLDEN UZAK DURUN:

Fazla alkol tüketimi bağışıklık sistemini zayıflatır. Kanser riskini artırır. Ayrıca aşırı alkol, baş-boyun, karaciğer ve pankreasta kanser gelişimine neden olur.

4-SAĞLIKLI BESLENİN:

Günlük beslenmenizde 4-5 porsiyonluk sebze- meyve dağılımına önem verin. Lifli gıdaları tercih edin. Az lifli gıda tüketenlerde kalın bağırsak kanseri daha sık görülür.

5-HAREKET EDİN:

Fiziksel aktivitenin artırılması ideal kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olur. Bunun yanında fiziksel aktivite meme ve kolon kanseri riskini de düşürür. Her gün en az yarım saatlik fiziksel aktivite yapmaya özen gösterin.

6-AŞI YAPTIRIN:

Hepatit B aşısı ile karaciğer kanseri riski azaltılabilir. Human papilloma virüsü (HPV)'a karşı aşılanma ile rahim ağzı, anal, penis ve baş-boyun kanserine yakalanma olasılığı düşürülebilir.

7-GÜNEŞTEN KORUNUN:

Cilt kanserinden korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmayın. Solaryumdan uzak durun.



