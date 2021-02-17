Kanserden korunmak için beslenme alışkanlığınızı değiştirin!

Aşırı alkol alımı, düzensiz yaşam, aşırı yağ ve yağlı besin alımı, lifli besinlerin az tüketimi, işlenmiş şarküteri ürünleri gibi tütsülenmiş, dumanlanmış ve tuzlanmış besinlerin aşırı tüketimi kanser riskini arttırmakta!

SAĞLIKLI BESLENME DÜZENİ İLE KANSERDEN KORUNABİLİRSİNİZ

Akdeniz diyet modelinde, kan kolesterolünü yükseltici doymuş yağın az olması yine diyetin oksidasyona dayanıklı ve kan lipitlerini yükseltmeyen zeytinyağı içeriyor olması, kan pıhtılaşmasını önleyici alfa-linolenik asit ve antioksidanlardan zengin olması nedeniyle kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Akdeniz diyeti, Akdeniz'de yaşayan insanların (Fransa'nın güneyi ve Yunanistan gibi) tipik olarak kalp krizi, diyabet, yüksek kolesterol, depresyon ve anksiyete gibi "yaşam tarzı hastalıklarının" çok daha düşük vakalara sahip olduğunu gösteren bir dizi bilimsel araştırmaya dayanmaktadır.Bunun sebebinin ise sağlıklı beslenme normlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Akdeniz diyet modeli bölgede yetişen sebze ve meyveler, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler, sağlıklı yağlı tohumlar, deniz ürünleri ve en önemlisi zeytinyağı temelli olmasıyla dikkatleri üzerine çekmekte. Aynı zamanda Akdeniz diyeti yüksek düzeyde antioksidan bileşenler, doymamış yağ asitleri, posa da içermektedir.