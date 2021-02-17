HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kanserden korunmak için beslenme alışkanlığınızı değiştirin!

Kanserden korunmak için beslenme alışkanlığınızı değiştirin!

17.02.2021 16:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kanserden korunmak için beslenme alışkanlığınızı değiştirin!

Basit şeker ve trans yağ tüketimi ile birlikte gelen kötü beslenme alışkanlığı, rafine ve işlenmiş besinlerdeki katkı maddeleri ile birleşince kanser kaçınılmaz olabiliyor. Obeziteye iten beslenme alışkanlıkları konusunda uyarıda bulunan Uzman Diyetisyen Zehra Bora, sağlıklı öğünler tüketmenin önemine vurgu yapıyor.

Aşırı alkol alımı, düzensiz yaşam, aşırı yağ ve yağlı besin alımı, lifli besinlerin az tüketimi, işlenmiş şarküteri ürünleri gibi tütsülenmiş, dumanlanmış ve tuzlanmış besinlerin aşırı tüketimi kanser riskini arttırmakta!

SAĞLIKLI BESLENME DÜZENİ İLE KANSERDEN KORUNABİLİRSİNİZ

Akdeniz diyet modelinde, kan kolesterolünü yükseltici doymuş yağın az olması yine diyetin oksidasyona dayanıklı ve kan lipitlerini yükseltmeyen zeytinyağı içeriyor olması, kan pıhtılaşmasını önleyici alfa-linolenik asit ve antioksidanlardan zengin olması nedeniyle kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Akdeniz diyeti, Akdeniz'de yaşayan insanların (Fransa'nın güneyi ve Yunanistan gibi) tipik olarak kalp krizi, diyabet, yüksek kolesterol, depresyon ve anksiyete gibi "yaşam tarzı hastalıklarının" çok daha düşük vakalara sahip olduğunu gösteren bir dizi bilimsel araştırmaya dayanmaktadır.Bunun sebebinin ise sağlıklı beslenme normlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Akdeniz diyet modeli bölgede yetişen sebze ve meyveler, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler, sağlıklı yağlı tohumlar, deniz ürünleri ve en önemlisi zeytinyağı temelli olmasıyla dikkatleri üzerine çekmekte. Aynı zamanda Akdeniz diyeti yüksek düzeyde antioksidan bileşenler, doymamış yağ asitleri, posa da içermektedir.

Rafine tahıllar, işlenmiş et ve trans yağlar gibi işlenmiş gıdalardan ve şekerden uzak durulan bir diyet sistemidir.

Akdeniz diyetinin temelinde kolay ve hızlı kilo vermek ön planında değildir. Dengeli ve sağlıklı beslenme düzeni oluşturma ve uzun vadede sağlıkla sürdürülebilecek bir diyet sistemidir.

Diyet sistemleri arasında biz Beslenme Uzmanları tarafından en çok tercih edilen ve önerilen beslenme modelidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
Beyin tümörü ameliyatında şaşırtan yöntemler Beyin tümörü ameliyatında şaşırtan yöntemler
45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Koronavirüs kaygısıyla başa çıkmak için öneriler

Koronavirüs kaygısıyla başa çıkmak mümkün!

Boyun ağrısı nedenleri arasında bu hareketler de varmış

Masa başı çalışanları dikkat! Bu hareketleri yapıyorsanız...

Beyin tümörü ameliyatı artık burun içinden yapılabiliyor!

Beyin tümörü ameliyatında şaşırtan yöntemler

PFAPA sendromu nedir? PFAPA sendromu nedeni D vitamini eksikliği mi?

'D Vitamini eksikliği atakları azaltıyor'

KOAH hastalarına Covid-19 sonrası balon tedavisi uygulanabilir mi?

KOAH hastaları dikkat! Covid-19 sonrası da uygulanabiliyor

Covid-19 tedavisinde C vitamini takviyesi işe yarıyor mu?

Covid-19 tedavisinde C vitamini takviyesi işe yarıyor mu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.