"Kanserden korunmak için meyve ve sebze tüketin"

İSTANBUL, (DHA)- KANSER öncesinde, sırasında ve sonrasında beslenmenin çok önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Andaç Öztürk, bu dönemde meyve ile sebze tüketiminin önemine dikkat çekti.

Bilimsel çalışmalara göre beslenmenin kanser üzerinde yüzde 35 etkisi olduğunu ifade eden Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Andaç Öztürk, "Besinler, kişiyi kanserden korumada ve tedavide destekleyici olduğu gibi içerdikleri veya hazırlama sırasında oluşturdukları kanserojenlerle de süreci olumsuz etkileyebilirler" dedi. Andaç Öztürk, tedavi öncesi veya sonrasında tüketilmesi gereken besinleri sıraladı.

"IZGARADA KIRMIZI ET PİŞİRİMİNE DİKKAT"

Kırmızı etin pişirme yöntemine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Andaç Öztürk, "Izgara yapılırken zararlı bileşikler oluşur. Kalabalık ortamlarda yapılan yemeklerde pişirme ısısı ve sürecine dikkat edilmeyeceği için (etin yanması ya da direk ateşle temas etmesi gibi) tatil ortamında bu tarz hazırlanmış etlerden uzak durmakta fayda vardır" diye konuştu.