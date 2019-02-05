Kanserden korunmanın yolları

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, erkeklerde karaciğer kadınlarda ise meme kanserinin en sık rastlanan tür olduğunu ancak bunlardan korunmanın da mümkün olduğunu söyledi.

Kansere yakalanmaktan çok, korunma yöntemlerinin önemine dikkat çeken Medicana Bursa Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, "Kansere sebep olan faktörler genetik ve çevresel olarak ayrılmaktadır. Çevresel faktörlerin değiştirilebilmesine bağlı olarak kansere yakalanma oranı azaltılabilir. Erkeklerde karaciğer kadınlarda ise meme kanseri en sık rastlanan kanser türleri olarak gözlemlenirken, bu sıralamayı kolon, mide ve prostat kanseri izlemektedir. Mevsiminde sebze meyve tüketimi ile et, süt, yumurta gibi proteinli gıdaların tüketimi çok önemlidir. Sigara, alkol, asitli içecekler, işlenmiş gıdalar, konserve ürünleri ve tütsülenmiş gıdalardan da uzak durulmasında fayda vardır" dedi.

Güneşin en dik geldiği saatlerde koruyucu kullanmadan 30 dakikadan fazla ışınlara maruz kalmanın ve alüminyum içeren dermokozmetik ürünlerin cilt kanserlerine yol açabileceğini belirten Avcı, "Sağlıklı ve dengeli beslenmeyle birlikte düzenli spor ve egzersiz yapmak kanser riskini azaltmaktadır. Genetik faktörlere bağlı olarak özellikle ailesinde meme, kolon, mide ve yumurtalık kanseri vakaları görülen elli yaş altı bireylerin mutlaka tetkik yaptırmaları gerekmektedir. Atık su ve çöplerin gelişigüzel atılmaması, hijyenik faktörlere dikkat edilmesi, üreticilerin gıdadan kıyafete kadar sağlık koşullarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Avcı, "Kurumlar farkındalık amaçlı sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermeli. Üreticilerin de tüketici dernekleri ile devletin koymuş olduğu üretim kurallarına uygun davranmalı" şeklinde uyarıda bulundu.



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