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Kanserden ölen doktorun adı çocuk kliniğinde yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

Malatya’da 2014 yılında kanserden dolayı vefat eden sevilen Doktor Nihal Vardı’nın ailesi, Turgut Özal Tıp Merkezinde yaptırdıkları Çocuk Cerrahi Kliniğine Vardı’nın ismini verdi.Hastanenin en üst katında hizmete giren kliniğin açılışı bugün yapıldı.

Kanserden ölen doktorun adı çocuk kliniğinde yaşatılacak

Malatya’da 2014 yılında kanserden dolayı vefat eden sevilen Doktor Nihal Vardı’nın ailesi, Turgut Özal Tıp Merkezinde yaptırdıkları Çocuk Cerrahi Kliniğine Vardı’nın ismini verdi.
Hastanenin en üst katında hizmete giren kliniğin açılışı bugün yapıldı. Program, Doktor Nihal Vardı’nın hayatının anlatıldığı sunumla başladı. Tedavi gördüğü lenfoma kanserine karşı 17 yıl boyunca mücadele eden Varın, bu süreçte hastanedeki hastalarını da ihmal etmedi. Görev aşkıyla sağlık camiasında büyük takdir toplayan Vardı’nın hayat hikayesini dinleyen katılımcılar zaman zaman duygusal anlar yaşadı.
Açılış töreninde bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Dr. Nihal Vardı’nın çok iyi ve vefalı bir doktor olduğunu ifade ederek, klinikten dolayı Vardı ailesine teşekkür etti. Turgut Özal Tıp Merkezinin Malatya ve bölgeye önemli hizmetler verdiğini kaydeden Kızılay, hiçbir hastayı il veya yurt dışına göndermemek için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise klinikte Nihal Vardı’nın adının yaşatılmasının çok önemli olduğunu dile getirerek, Turgut Özal Tıp Merkezinin önemli bir sağlık kuruluşu olduğunu belirtti.
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Nihal Vardı’nın örnek bir insan ve doktor olduğunu ifade ederek, kliniğin hayırlı olmasını temenni etti.
Konuşmaların ardından katılımcılar açılış kurdelesini keserek kliniği gezdi.

Kanserden ölen doktorun adı çocuk kliniğinde yaşatılacak

Kanserden ölen doktorun adı çocuk kliniğinde yaşatılacak

Kanserden ölen doktorun adı çocuk kliniğinde yaşatılacak

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