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Kanserden ölen hayvanseverin "mama dağıtımı" vasiyeti yerine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 14:47 | Son Güncelleme

Adıyaman'da hayatını kaybeden hayvanseverin vasiyeti üzerine 9 ilde sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıldı

Adıyaman'da kanser nedeniyle 26 yaşında yaşamını yitiren hayvansever Murtaza Hazar’ın vasiyetini yerine getirmek isteyen arkadaşları, 9 ilde sokak hayvanları için mama dağıttı.

Adıyaman Sokak Hayvanlarını Koruma Platformu üyesi olan ve boş vakitlerini sokak hayvanlarıyla geçiren Hazar, geçen hafta hayatını kaybetti.

Arkadaşları, kendilerinden sokak hayvanlarını yalnız bırakmamaları ve yiyecek vermelerini isteyen Hazar'ın vasiyetini yerine getirmek üzere 9 ilde sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Adıyaman Demokrasi Parkı önünde bir araya gelen grup adına konuşan Şükrü Aydın, arkadaşlarına verdikleri sözü yerine getirmekten mutlu olduklarını belirterek, "Arkadaşımızın vasiyetini yerine getirmek için bir araya geldik ve 9 ilde eş zamanlı olarak toplandık. Aramızda topladığımız mamaları paketler halinde vatandaşlara dağıttık. Onlar da sokak hayvanlarına verecekler. Murtaza kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Anne Hanım Hazar ise oğlunun sokak hayvanlarını çok sevdiğini, sürekli onları korumak ve sahip çıkmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Öte yandan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, gruba destek olarak mama kapları dağıttı.

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Adıyaman Dağıtım hayvan sever mama

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