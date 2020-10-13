HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanserden ölen liseli genç son yolculuğuna uğurlandı

Kanserden ölen liseli genç son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kanserden vefat eden lise öğrencisi Emir Çıbık göz yaşları arasında toprağa verildi.16 yaşındaki Emir Çıbık kansere yenildi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kanserden vefat eden lise öğrencisi Emir Çıbık göz yaşları arasında toprağa verildi.
16 yaşındaki Emir Çıbık kansere yenildi. Orhanbey Ortaokulundan mezun olduktan sonra geçen yıl Orhangazi Meslekî Teknik ve Anadolu Lisesine kayıt yaptıran, ancak bir anda rahatsızlandığı için kaydı dondurulan Emir Çıbık, geçen yıldan bu yana tedavi görüyordu. Doktorların kemik kanseri teşhisi koyduğu Emir Çıbık, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görüyordu. Emir Çıbık dün akşam saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Geçen yıldan bu yana okula gidemeyen Emir Çıbık’ın henüz 16 yaşında vefat etmesi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.
Emir Çıbık bugün son yolculuğuna uğurlandı. Emir Çıbık’ın na’şı yeni mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Baba Ozan Çıbık ve annesi Bahar ile akrabaları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Emir Çıbık’ın tabutuna ise 4 numaralı üzerinde Emir yazan Fenerbahçe forması bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındıİlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
Çekiliş sonuçları açıklandıÇekiliş sonuçları açıklandı
1/
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı! 30 öğrenci karantinaya alındı
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
Sosyal medya ayağa kalktı: Kedilere işkence yaparak öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları görüntülendi
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları görüntülendi
Babasını öldürüp intihar etti
Babasını öldürüp intihar etti
Bu hastalık dünyada sadece 4 ailede var: Uzaylıya bakar gibi bakıyorlar
Bu hastalık dünyada sadece 4 ailede var: Uzaylıya bakar gibi bakıyorlar
Kocaeli'de korkunç kaza! Otobüs içindeki yolcular böyle savruldu
Otobüs içindeki yolcular böyle savruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.