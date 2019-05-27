Kanserden vefat eden öğretmenin ailesi için yardım kampanyası

Kampanya ülkedeki valiliklerin yanı sıra Kütahya'nın 12 ilçe kaymakamlığına ve tüm okullara dilekçe yoluyla iletildi. Ayrıca Arslan'ın ailesi için başlatılan seferberlik sosyal medyada da kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

"Hocamızın genç yaşta vefat etmesi bizi çok üzmüştür. Ailesi de tedavi sürecinde hem psikolojik hem de ekonomik yönden çok yıprandılar. Görev süresi 5 yılı tamamlanmadığı için de ailesine maaş bağlanamadı. Biz de müdürlük olarak ülke genelinde yardım kampanyası başlattık. Sosyal medyada da hızla yayılan kampanyaya vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Mübarek ramazan ayında tüm vatandaşlarımızı yardım yapmaya davet ediyorum."

Başyiğit, vatandaşların Halkbank Kütahya Şubesinin TR39 0001 2009 5270 0001 0771 56 hesabına yardımda bulunabileceklerini kaydetti.

