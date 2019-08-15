HABER

Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

BAZILARI GÜNEŞİ SEVİYOR, BAZILARI KORUNUYOR Dermatolog Sinem Karaca, Ultraviyole (UV) ışınlarının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından listelenen 'kanser yapıcı özelliği en kuvvetli etkenler' arasında yer aldığını belirtti.

Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin (2)

BAZILARI GÜNEŞİ SEVİYOR, BAZILARI KORUNUYOR
Dermatolog Sinem Karaca, Ultraviyole (UV) ışınlarının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından listelenen 'kanser yapıcı özelliği en kuvvetli etkenler' arasında yer aldığını belirtti. DHA muhabiri, Marmaris'te plajda güneşlenen vatandaşlarla konuştu. Marmaris'te yaşayan ve emekli devlet memuru olan Coşkun Ercan (59), "14 yıldır halk plajında güneşte tavla oynuyorum. Güneşin alnındayız, hiçbir şey olmadı. 14 yıldır vücuduma hiçbir şey sürmüyorum ve mutluyum" dedi. İzmir'den Marmaris'e tatile gelen 37 yaşındaki Ahmet Yılmazerçi, "Güneşte kalmamayı tercih ediyorum. Her şeyin fazlası gibi güneşin de fazlasının zararlı etkisi mevcut. Vücuduma uygun çeşitli kremlerle korunuyorum" dedi.
35 yaşındaki Gülben Yılmazerçi, "Güneşin zararlı olduğu doğru. Güneşin etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmıyorum. Etkisini yitirdiğinde plajda şemsiye altında dinleniyorum. Dışarı çıktığımda güneş kremi kullanıyorum" dedi. Ankara'dan tatile gelen 32 yaşındaki Batuhan Özçelik, "Yıllardır bizlere D vitamini olduğu, vücuda yararlı olduğu ve iyi geldiği söylendi. Güneş vücuda yararlı olduğu için uzun yıllardır hiçbir koruyucu krem kullanmadan güneşleniyorum. Şimdiye kadar cildimde bu konuda bir sıkıntı yaşamadım" dedi.
Marmarisli 33 yaşındaki Mehmet Hakan Almaz da "Güneşlenmeyi seviyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. Koruyucu krem de kullanmıyorum" dedi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin (2)Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin (2)Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin (2)Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin (2)

Türkiye'de sadece orada yetişiyor! Hasadına başlandıTürkiye'de sadece orada yetişiyor! Hasadına başlandı
Ballıca Mağarasını bayram tatilinde 9 bin 624 kişi ziyaret ettiBallıca Mağarasını bayram tatilinde 9 bin 624 kişi ziyaret etti
Gazinin darbedildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldıGazinin darbedildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

Akçakale'de güvenli bölge hareketliliği!

Hareketli dakikalar yaşanıyor! Böyle geldiler

Antalya'da tur teknesinde köpek balığı şaşkınlığı!

Yer: Antalya! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

Son dakika: Dağlıca'da üs bölgesine saldırı!

Hakkari'de üs bölgesine saldırı!

YPG'li teröristler hendekleri ateşe verdi

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.