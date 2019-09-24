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Kansere direnen minik Buğlem destek bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 16:11 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, sıklıkla erken çocukluk döneminde görülen nöroblastom (sinir sistemi kaynaklı kanser türü) ile mücadele eden 2,5 yaşındaki Buğlem Ardıç, tedavisi için Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Çocuk Onkoloji Bölümü'ne sevk edildi. Anne Burcu Ardıç, eşinin SGK'lı olduğunu, çocuğunu tedavi ettirmek için yeterince maddi güçleri bulunmadığını söyleyerek, kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.

Kansere direnen minik Buğlem destek bekliyor

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, sıklıkla erken çocukluk döneminde görülen nöroblastom (sinir sistemi kaynaklı kanser türü) ile mücadele eden 2,5 yaşındaki Buğlem Ardıç, tedavisi için Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Çocuk Onkoloji Bölümü'ne sevk edildi. Anne Burcu Ardıç, eşinin SGK'lı olduğunu, çocuğunu tedavi ettirmek için yeterince maddi güçleri bulunmadığını söyleyerek, kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.
3 çocuklu Burcu- Ümit Ardıç çifti, 13 Temmuz günü 2,5 yaşındaki kızları Buğlem Ardıç'ı karın ağrısı şikayetiyle özel hastaneye götürdü. Burada yapılan tetkikler sonucunda minik kıza, 'çocukluk çağı kanseri' olarak da tarif edilen ve 'beyinden tüm vücuda mesaj taşıyan sinir sistemi kaynaklı bir kanser türü' olan nörablastom teşhisi konuldu. Buğlem, Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Çocuk Onkoloji Bölümü'ne sevk edildi.
Doktorların yaşama şansının yüzde 15 olduğunu söylediği minik kızın annesi Burcu Ardıç, "Doktorları ameliyat edilse dahi hastalığın nüksedebileceğini söyledi. Sigortanın bazı tedavileri karşılamaması nedeniyle 4 ayda 15 bin lira harcadık. Maddi sıkıntı yaşıyoruz. Amerika'da bir doktorun bu tümör ameliyatını 150 bin liraya yaptığını öğrendik. Devletimizden acil yardım bekliyoruz. Günden güne eriyen yavrumun acısını yaşarken maddi imkansızlıklar da bizi kahrediyor. Elimden bir şey gelmiyor, çaresizlik içinde çırpınıyorum. Lütfen sesimizi duyun bize yardım edin. Kızımın tedavisi için Gaziantep ile Adana arasında mekik dokuyoruz. İki çocuğum okula gönderiyorum. Hem maddi hem de manevi olarak çektiğimiz sıkıntıdan dolayı yardım kampanyası dahi başlatamadık" dedi.

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Kansere direnen minik Buğlem destek bekliyorKansere direnen minik Buğlem destek bekliyorKansere direnen minik Buğlem destek bekliyorKansere direnen minik Buğlem destek bekliyor

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