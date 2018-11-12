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Kansere farkındalık için Trabzon'dan Ankara'ya yürüyüşe geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 15:12 | Son Güncelleme

TRABZON'un Tonya ilçesinde 'Yürüyen Adam' diye tanınan Muhammet Çelik, kansere karşı farkındalık oluşturmak için Ankara'ya yürüyüş başlattı.

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesinde 'Yürüyen Adam' diye tanınan Muhammet Çelik, kansere karşı farkındalık oluşturmak için Ankara'ya yürüyüş başlattı. Tonya ilçesinde daha önce Trabzonspor için İstanbul'a yürüyüş gerçekleştiren ve 'Yürüyen Adam' olarak tanınan Muhammet Çelik, bu kez kansere karşı farkındalık oluşturmak için Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Tonya'dan hareket etmeden önce açıklamalarda bulunan Çelik, "Ankara'ya gitmek için yürüyüşe başlıyorum. Kanser hastalarına bir farkındalık yaratmak için bugün yola çıkıyorum. Ankara'ya kadar gideceğim. Bu yürüyüşümde bana Tonyalıların ve Kanser Araştırma Derneği yetkililerinin maddi ve manevi desteği var. Sponsorlarım Metin Çelik ve Veysel Kurt'a teşekkür ediyorum" dedi. 'KANSER İLAÇLARI BEDAVA VERİLSİN' Giydiği tişörte kanser sonucu ölen yakınlarının fotoğraflarını da bastıran Muhammet Çelik, tedavi gören hastalara kanser ilaçlarının bedava verilmesini istedi. Çelik, "Bu resimde gördüğünüz hastalar, hepsi kanserden öldü. Bunlar son iki yıl içinde kanserden öldü. 15 yaşında, 80 yaşında ölenler var. Annem kanser hastası olarak hastanede yatarken çok büyük acılar çekmişti. Biraz da o beni yönlendirdi yürüyüşe. Ankara'ya gidince muhakkak Cumhurbaşkanımızla görüşeceğim. Trabzon milletvekilleri bana yardımcı olacak görüşmem için. Trabzon'da onkoloji hastanesi yapılmasını istiyorum. Ayrıca kanser ilaçları bedava olsun ya da cüzi bir fiyatla olsun. Bir de yaşam alanlarımızda, marketlerdeki yiyecek içekler kanseri tetikliyor. Bunun da çözümünü isteyeceğim" diye konuştu. Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Çelik'in, yaklaşık 710 kilometre yol katedeceği belirtildi.

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