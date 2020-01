Kansere karşı 6 ilde eş zamanlı pedal çevrilecek

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, vatandaşları 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Samsun ve Trabzon’da eş zamanlı farkındalık pedalı çevirmeye davet etti.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Gününde, UICC’nin belirlediği ortak bir slogan çerçevesinde dünya genelinde örgüt üyesi tüm kurum ve kuruluşlar tarafından çok çeşitli etkinlikler yapıldığını belirtti. Prof. Dr. Anacak, bu yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nün sloganının "I am… and I will…" "Ben buyum ve bunu yapacağım" olarak belirlendiğini ifade etti.

“Kanserin son yüzyılda önde gelen ölüm nedenleri olan enfeksiyonların ve daha sonra da kalp ve damar hastalıkların kontrol altına alınması ve buna bağlı olarak da yaşamın uzaması sonucunda giderek daha sık ortaya çıkan bir hastalık haline geldi” diye belirten Prof. Dr. Anacak, “Kanserle uğraşan sağlık personeli bir taraftan kanser tanısı konan hastaları iyileştirmek için çabalarken, diğer taraftan da kansere neden olan faktörleri yok ederek sağlıklı insanların kansere yakalanma olasılığını azaltmaya çalışıyor. İşte bu noktada toplumdaki her bireyin kanserle mücadelede kararlılıkla yapabileceği bir şeyler var, örneğin ’ben bir öğretmenim ve öğrencilerimi kanser riskleri konusunda eğiteceğim’, ’ben bir tiryakiyim ve sigarayı bırakacağım’, ’ben bir anneyim ve çocuklarımı sağlıklı besleyeceğim’, ’ben bir emekliyim ve aktif bir yaşam süreceğim’ ya da ’ben bir gencim ve bol bol spor yapacağım’ diyebilmeliyiz. Kansere karşı yapabileceklerimizin farkında olarak ve hep birlikte mücadele ederek başarılı olabiliriz. Biz bir bütünüz ve kanseri birlikte yeneceğiz" dedi.