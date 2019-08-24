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Kansere karşı 7 etkili beslenme şekli

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Küçük, kanserde genetik etkenler yüzde 5-10 arasında sorumlu olsalar da, hastalığın yüzde 90-95 oranında çevresel faktörlerden etkilendiğini söyledi.Kanser hastalığında çevresel faktörlerin yüzde 30’unu da beslenme alışkanlıkları oluşturduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Küçük, "Dolayısıyla sağlıklı beslenerek aslında kanserden yüzde 30 gibi bir oranda korunabiliriz.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Küçük, kanserde genetik etkenler yüzde 5-10 arasında sorumlu olsalar da, hastalığın yüzde 90-95 oranında çevresel faktörlerden etkilendiğini söyledi.
Kanser hastalığında çevresel faktörlerin yüzde 30’unu da beslenme alışkanlıkları oluşturduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Küçük, "Dolayısıyla sağlıklı beslenerek aslında kanserden yüzde 30 gibi bir oranda korunabiliriz. Üstelik sağlıklı beslenmek, her gün 30 dakika tempolu yürümek ve ideal kilo aralığında kalmak gibi 3 önemli kurala dikkat ettiğimizde bu oran 40’lara kadar yükselebilir. ilk olarak çok çeşitli sebzeler, meyveler tüketmelidir. Tahıl ve kurubaklagili ihmal etmemeli. Haftada en az 2-3 gün mutlaka balık tüketmeli. Kırmızı et tüketimini ise sınırlandırmak gerekiyor. Şekerden uzak durmakta çok etkilidir. Bağırsaklarımızda iyi ve kötü bakteriler denge halindedir. Ancak kötü beslenme, sigara, stres ve alkol gibi çevresel etkenlerden dolayı bu denge bozulabiliyor. Bu sebeple dengenin bozulmaması için yoğurt gibi doğal probiyotik kaynaklardan yararlanmanız gerekmektedir. Kansere karşı koruyucu olan tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerini içeren soya ve kanola yağı, soya fasulyesi, keten tohumu, fındık ile ceviz gibi yağlı tohumlara da diyetinizde mutlaka yer verin" dedi.

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