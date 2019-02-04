HABER

Kansere karşı ’Kararlıyım ve Yapacağım’ kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 16:28 | Son Güncelleme

Dünya Kanser Günü dolayısıyla kanser hastalığına farkındalık oluşturma amaçlı olarak yeni bir kampanya tanıtıldı.

Dünya Kanser Günü dolayısıyla kanser hastalığına farkındalık oluşturma amaçlı olarak yeni bir kampanya tanıtıldı. Söz konusu kampanya ile bir halk sorunu haline gelen kansere karşı alınması gereken önlemler paylaşıldı. Bahsi geçen kampanya kapsamında hediye edilecek her bir bilet hastalığı araştırmada kaynak oluşturacak.

Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser gününde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve ortak kuruluşların birlikte yürüttüğü, kanser hastalığına karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

“Dünya Kanser Günü” dolayısıyla Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından düzenlenen toplantıya Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü-UICC önceki Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine, İncekaralar Genel Müdür Yardımcısı Engür Rutkay ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Kanser hastalığı ile farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıda, kansere karşı toplumsal ve bireysel olarak alınabilecek önlemler paylaşıldı. Aynı zamanda sağlıklı yaşam, spor yapmanın kanserden korunmak için ne kadar önemli olduğu, kanserle mücadelede kararlılık gibi konulara değinildi. Uzmanlar, son yıllarda sürekli gelişen tedavi yöntemlerinden bahsetti. En çok rastlanılan kanser türleri için, geliştirilen tedavi yöntemleri ele alındı.

Toplantıda konuşan Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü-UICC önceki Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, kanserin bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve her yıl dünyada 18 milyon kişinin kansere yakalandığını belirtti. Tedbir alınmazsa nüfus artışının etkisiyle bu rakamın 2040 yılında 30 milyona çıkacağına da söyleyen Kutluk “Her yıl 10 milyon kişiyi kanserden kaybediyoruz, önlem alınmazsa bu rakam 2040 yılında 16 milyona çıkacak. Biz biliyoruz ki kanser önlenebilir bir hastalık bu hastalığın 3’te birini önleyebiliyoruz. 18 milyon kişi kansere yakalanıyorsa aileler, bireyler, devletler tedbir alırsa 18 milyonun 6 milyonunu önleyebiliyorsunuz” dedi.

Dünya’da en çok görülen kanser türleri
Erken tanının önemine de dikkat çeken Kutluk, “Birkaç kanser türünde meme kanseri, kalınbağırsak ve serviks türlerinde erken tanı çok önemlidir. Erken tanı ile bu türlerin tedavisi yapılabiliyor. Geriye kalan tedavi yöntemlerini de uyguladığımızda kansere karşı başarı kazanmak mümkün oluyor. Dünya’da en çok görülen kanser türü akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri ve kalınbağırsak kanseridir. Bunları önlemek için tütünü yok etmeliyiz. Dünyada ki tüm kanser ölümlerinin yüzde 22’si tütün ilişkilidir. Yılda 10 milyon kişi kanserden ölüyor, bunu azaltmanın yöntemleri var. Tütünü kaldırdığımızda 10 milyon ölüm birdenbire 8 milyona düşüyor" dedi.

"15 kanser türü tütünle ilişkili"
Beslenme ve fiziksel aktivitenin kanserle mücadelede önemli olduğuna değinen Kutluk, "Beslenmede bu yörenin sağlıklı beslenme tarzını seçin, sağlıklı beslenme kilo fazlalığı ve şişmanlığı önlediği için 10 kadar kanser türünün görülme sıklığını azaltabiliriz. 15 kanser türü tütünle ilişkili, 10 kanser türü beslenme ile yakın ilişkili. Tütün, beslenme, fiziksel aktivite dediğimiz zaman ciddi oranda kanserden korunabiliriz. Bunlara çevre kirliliğini, alkolü, güneş ışığını, zararlı kimyasalları eklersek kansere karşı zafer kazanmamız mümkün olacaktır” diye konuştu.

Galata Kulesi ve boğaz köprüleri turuncu ve maviye boyanacak
Dünya Kanser Örgütü bütün dünyada ‘Kararlıyım ve Yapacağım’ sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kararlılığı sürdürmek kapsamında insanların dikkatini kanser hastalığına çekmek için bugün İstanbul’un sembollerinden Galata Kulesini ve boğaz köprülerini kampanya renkleri olan turuncu ve mavi renklerle ışıklandırılacak.

Gelirleri kanser araştırmalarında kullanılacak biletler
Toplantıda konuşan Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine ise “2019 yılında, bağlı bulunduğumuz Ticketmaster’ların bütün ülkeleriyle beraber kanser araştırmalarına kaynak oluşturmaya karar verdik. Türkiye’de, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği’ni seçtik. 4 Şubat itibari ile ilk kampanyamızı başlattık. İlk kampanyamız biletleri hediye etmek istediğinizde kullanabileceğiniz hediye paketlerini tasarlayıp sunmak oldu. Bunların gelirlerinin tamamı hiçbir şekilde kesintiye uğramadan bu kuruma devredilecek ve bu sayede kanser araştırmalarında kullanılabilecek. Elbette bundan sonra pek çok kampanyamız daha olacak. Bunları 2019 yılı sonuna kadar sürdürerek sanatseverlerin desteği ile kanser araştırmalarına yeterince kaynak oluşturmayı umut ediyoruz” dedi.

PARTNERÖpücüklü kahvaltıÖpücüklü kahvaltı
Suudi Arabistan'daki idam mahkumu Çiçek için Dışişleri Bakanlığı harekete geçtiSuudi Arabistan'daki idam mahkumu Çiçek için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti
Irkçılığa karşı çekilen “Lohberg Mucizesi” adlı filmin galası yapıldıIrkçılığa karşı çekilen “Lohberg Mucizesi” adlı filmin galası yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Son dakika! Gaziantep'te damat dehşeti: 4 kişiyi öldürdü

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.