Kansere karşı ’Kararlıyım ve Yapacağım’ kampanyası

Dünya Kanser Günü dolayısıyla kanser hastalığına farkındalık oluşturma amaçlı olarak yeni bir kampanya tanıtıldı. Söz konusu kampanya ile bir halk sorunu haline gelen kansere karşı alınması gereken önlemler paylaşıldı. Bahsi geçen kampanya kapsamında hediye edilecek her bir bilet hastalığı araştırmada kaynak oluşturacak. Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser gününde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve ortak kuruluşların birlikte yürüttüğü, kanser hastalığına karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında basın toplantısı düzenlendi. “Dünya Kanser Günü” dolayısıyla Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından düzenlenen toplantıya Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü-UICC önceki Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine, İncekaralar Genel Müdür Yardımcısı Engür Rutkay ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Kanser hastalığı ile farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıda, kansere karşı toplumsal ve bireysel olarak alınabilecek önlemler paylaşıldı. Aynı zamanda sağlıklı yaşam, spor yapmanın kanserden korunmak için ne kadar önemli olduğu, kanserle mücadelede kararlılık gibi konulara değinildi. Uzmanlar, son yıllarda sürekli gelişen tedavi yöntemlerinden bahsetti. En çok rastlanılan kanser türleri için, geliştirilen tedavi yöntemleri ele alındı.

Toplantıda konuşan Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü-UICC önceki Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, kanserin bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve her yıl dünyada 18 milyon kişinin kansere yakalandığını belirtti. Tedbir alınmazsa nüfus artışının etkisiyle bu rakamın 2040 yılında 30 milyona çıkacağına da söyleyen Kutluk “Her yıl 10 milyon kişiyi kanserden kaybediyoruz, önlem alınmazsa bu rakam 2040 yılında 16 milyona çıkacak. Biz biliyoruz ki kanser önlenebilir bir hastalık bu hastalığın 3’te birini önleyebiliyoruz. 18 milyon kişi kansere yakalanıyorsa aileler, bireyler, devletler tedbir alırsa 18 milyonun 6 milyonunu önleyebiliyorsunuz” dedi. Dünya’da en çok görülen kanser türleri

Erken tanının önemine de dikkat çeken Kutluk, “Birkaç kanser türünde meme kanseri, kalınbağırsak ve serviks türlerinde erken tanı çok önemlidir. Erken tanı ile bu türlerin tedavisi yapılabiliyor. Geriye kalan tedavi yöntemlerini de uyguladığımızda kansere karşı başarı kazanmak mümkün oluyor. Dünya’da en çok görülen kanser türü akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri ve kalınbağırsak kanseridir. Bunları önlemek için tütünü yok etmeliyiz. Dünyada ki tüm kanser ölümlerinin yüzde 22’si tütün ilişkilidir. Yılda 10 milyon kişi kanserden ölüyor, bunu azaltmanın yöntemleri var. Tütünü kaldırdığımızda 10 milyon ölüm birdenbire 8 milyona düşüyor" dedi.