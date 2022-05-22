Kansere karşı koruyor! İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası

Üzümü yerken çekirdeğini ayıklıyorsanız bundan sonra tekrar düşünün. Çünkü üzüm çekirdeğinin çok sayıda yararı bulunuyor. Cilt hastalıkları, kanser gibi durumların önüne geçebiliyor. İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası...

CİLT HASTALIKLARINA İYİ GELİYOR

Üzüm çekirdeği sedef, egzema, akne gibi cilt rahatsızlıklarına şifa oluyor. Bu rahatsızlıkların toparlanmasına yardımcı oluyor. Bağ dokusunu güçlendiriyor, cildin sarkmasının önüne geçiyor. Cilt solgunluğuna, kırışıklığa iyi geliyor.

KANSERE KARŞI KORUYUCUDUR

Antioksidan etkisi ile kansere karşı savaşır, bu tedavide meydana gelecek olumsuzlukları minimuma indirir.

SAÇ HÜCRELERİNİ ARTIRIR

Üzüm çekirdeğinin saç büyümesini uyarabileceği ifade ediliyor. Üzüm çekirdeği ile yapılan bir araştırmada saç hücrelerinin arttığı sonucuna varılmış.

GÖZ SAĞLIĞINA ETKİLİDİR

Üzüm çekirdeği, gözlerdeki kılcal damarlarda kan dolaşımını güçlendirir. Gözün saydam tabakasını korur ve sürekli bilgisayar başında olanlara uzmanlar tarafından da tavsiye edilir. Ayrıca yaşlanma nedeniyle meydana gelen göz sorunlarına karşı da etkilidir.

DAMAR SERTLİĞİNE ETKİLİDİR

Üzüm çekirdeği zayıflamış kan damarlarını güçlendirir. Yüksek tansiyon hastalarında kılcal damarları güçlendirdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca basur ve varis gibi toplardamar yetersizliklerine de iyi gelir, damarları koruyup damar sertliğini önler.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIR

Kalp krizi riskini azaltan üzüm çekirdeği iyi kolesterolün yükselmesine ve kötü kolesterolün azalmasına yardımcı olur.

ALERJİYİ ÖNLER

Histamin salgısını azaltır ve böylece alerji önleyici etkisi bulunur.



