Kansere karşı koruyor! İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası

Üzümü yerken çekirdeğini ayıklıyorsanız bundan sonra tekrar düşünün. Çünkü üzüm çekirdeğinin çok sayıda yararı bulunuyor. Cilt hastalıkları, kanser gibi durumların önüne geçebiliyor. İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası...
Üzüm çekirdeği sedef, egzema, akne gibi cilt rahatsızlıklarına şifa oluyor. Bu rahatsızlıkların toparlanmasına yardımcı oluyor. Bağ dokusunu güçlendiriyor, cildin sarkmasının önüne geçiyor. Cilt solgunluğuna, kırışıklığa iyi geliyor.
Antioksidan etkisi ile kansere karşı savaşır, bu tedavide meydana gelecek olumsuzlukları minimuma indirir.
Üzüm çekirdeğinin saç büyümesini uyarabileceği ifade ediliyor. Üzüm çekirdeği ile yapılan bir araştırmada saç hücrelerinin arttığı sonucuna varılmış.
Üzüm çekirdeği, gözlerdeki kılcal damarlarda kan dolaşımını güçlendirir. Gözün saydam tabakasını korur ve sürekli bilgisayar başında olanlara uzmanlar tarafından da tavsiye edilir. Ayrıca yaşlanma nedeniyle meydana gelen göz sorunlarına karşı da etkilidir.
Üzüm çekirdeği zayıflamış kan damarlarını güçlendirir. Yüksek tansiyon hastalarında kılcal damarları güçlendirdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca basur ve varis gibi toplardamar yetersizliklerine de iyi gelir, damarları koruyup damar sertliğini önler.
Kalp krizi riskini azaltan üzüm çekirdeği iyi kolesterolün yükselmesine ve kötü kolesterolün azalmasına yardımcı olur.
Histamin salgısını azaltır ve böylece alerji önleyici etkisi bulunur.
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