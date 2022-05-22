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  4. Kansere karşı koruyor! İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası

Kansere karşı koruyor! İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası

22.05.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Severek tüketilen bir meyve olan üzümün kendisi kadar çekirdekleri de insan vücuduna oldukça faydalıdır. Üzüm çekirdeğinin bilinmeyen birçok faydası bulunuyor. Kansere karşı koruyucudur, kanser tedavisinde oluşan olumsuzları azaltır.

Kansere karşı koruyor! İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası

Üzümü yerken çekirdeğini ayıklıyorsanız bundan sonra tekrar düşünün. Çünkü üzüm çekirdeğinin çok sayıda yararı bulunuyor. Cilt hastalıkları, kanser gibi durumların önüne geçebiliyor. İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası...

CİLT HASTALIKLARINA İYİ GELİYOR

Üzüm çekirdeği sedef, egzema, akne gibi cilt rahatsızlıklarına şifa oluyor. Bu rahatsızlıkların toparlanmasına yardımcı oluyor. Bağ dokusunu güçlendiriyor, cildin sarkmasının önüne geçiyor. Cilt solgunluğuna, kırışıklığa iyi geliyor.

Kansere karşı koruyor! İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası

KANSERE KARŞI KORUYUCUDUR

Antioksidan etkisi ile kansere karşı savaşır, bu tedavide meydana gelecek olumsuzlukları minimuma indirir.

Kansere karşı koruyor! İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası

SAÇ HÜCRELERİNİ ARTIRIR

Üzüm çekirdeğinin saç büyümesini uyarabileceği ifade ediliyor. Üzüm çekirdeği ile yapılan bir araştırmada saç hücrelerinin arttığı sonucuna varılmış.

Kansere karşı koruyor! İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası

GÖZ SAĞLIĞINA ETKİLİDİR

Üzüm çekirdeği, gözlerdeki kılcal damarlarda kan dolaşımını güçlendirir. Gözün saydam tabakasını korur ve sürekli bilgisayar başında olanlara uzmanlar tarafından da tavsiye edilir. Ayrıca yaşlanma nedeniyle meydana gelen göz sorunlarına karşı da etkilidir.

Kansere karşı koruyor! İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası

DAMAR SERTLİĞİNE ETKİLİDİR

Üzüm çekirdeği zayıflamış kan damarlarını güçlendirir. Yüksek tansiyon hastalarında kılcal damarları güçlendirdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca basur ve varis gibi toplardamar yetersizliklerine de iyi gelir, damarları koruyup damar sertliğini önler.

Kansere karşı koruyor! İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIR

Kalp krizi riskini azaltan üzüm çekirdeği iyi kolesterolün yükselmesine ve kötü kolesterolün azalmasına yardımcı olur.

Kansere karşı koruyor! İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi 7 faydası

ALERJİYİ ÖNLER

Histamin salgısını azaltır ve böylece alerji önleyici etkisi bulunur.


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kanser
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