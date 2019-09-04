Kansere resimli tedavi

ANKARA'da Bilkent Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları, ressam hemşire Sema Efe (56) ile birlikte tuval üzerinde yağlı boya resimler yaparak, acılarını hafifletip, moral buluyor. Hastaların bir elinde serum, bir elinde fırça ile yaptıkları resimlerin bir kısmı hastanenin duvarlarını süslerken, bazıları da bakanlığa gelen misafirlere hediye ediliyor.

Bilkent Şehit Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Hastanesi'nde görevli hemşire Sema Efe, yıllar önce hastane koridorlarında hastalara şifa dağıtırken meme kanseri olduğunu öğrendi. Efe, tedavisi sırasında doktorunun yönlendirmesiyle resim kursuna başladı. Küçüklüğünden bu yana yatkınlığı bulunan resim yeteneğini kursta geliştiren Efe, bu sırada 7 ameliyat geçirdi. Kanseri yenen Sema Efe, hastanede kanser hastalarına da resim yapmayı öğretti. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek kemoterapi alan hastalar, resim yaparak ilacın etkisinden kurtulurken, moral de buluyor. Hastaların, hemşire Sema Efe ile birlikte yaptığı yağlı boya tablolar, hastanenin duvarlarını süslerken, bazıları bakanlık ve hastaneye gelen misafirlere hediye ediliyor.

'HASTALARA RESİM YAPMAYI ÖĞRETİYORUM'

​Hemşire Sema Efe, kendisi de resim yaparak kanseri yendiğini hatırlatarak, "Bu hastalıkla mücadele ederken insanların bir hobilerinin olması çok önemli. Ben de burada tedavi gören hastalara resim yapmayı öğretiyorum. Hastalar bir ellerinde serum, bir ellerinde fırça resim yapıyor. Ve bu sırada kemoterapinin yan etkilerini hiç hissetmiyorlar. Uyku hali, yorgunluk, bitkinlik, bulantı, kusma, ağrı ve benzeri yan etkilerin hiçbirini hissetmiyorlar, bu çok güzel bir şey. Yapılan resimlerle sergiler açıyoruz, talep görenleri cüzi miktara satıyoruz. Elde edilen gelir ile tekrar boya, fırça alıyoruz. Resimlerin bazılarını Sağlık Bakanlığı'nda gelen misafirlere de hediye ediyoruz" diye konuştu.

''NE ZAMAN MUTLUSUN, O ZAMAN KANSERİ YENİYORSUN''