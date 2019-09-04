HABER

Kansere resimli tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

ANKARA'da Bilkent Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları, ressam hemşire Sema Efe (56) ile birlikte tuval üzerinde yağlı boya resimler yaparak, acılarını hafifletip, moral buluyor.

Kansere resimli tedavi

Nursima ÖZONUR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Bilkent Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları, ressam hemşire Sema Efe (56) ile birlikte tuval üzerinde yağlı boya resimler yaparak, acılarını hafifletip, moral buluyor. Hastaların bir elinde serum, bir elinde fırça ile yaptıkları resimlerin bir kısmı hastanenin duvarlarını süslerken, bazıları da bakanlığa gelen misafirlere hediye ediliyor.
Bilkent Şehit Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Hastanesi'nde görevli hemşire Sema Efe, yıllar önce hastane koridorlarında hastalara şifa dağıtırken meme kanseri olduğunu öğrendi. Efe, tedavisi sırasında doktorunun yönlendirmesiyle resim kursuna başladı. Küçüklüğünden bu yana yatkınlığı bulunan resim yeteneğini kursta geliştiren Efe, bu sırada 7 ameliyat geçirdi. Kanseri yenen Sema Efe, hastanede kanser hastalarına da resim yapmayı öğretti. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek kemoterapi alan hastalar, resim yaparak ilacın etkisinden kurtulurken, moral de buluyor. Hastaların, hemşire Sema Efe ile birlikte yaptığı yağlı boya tablolar, hastanenin duvarlarını süslerken, bazıları bakanlık ve hastaneye gelen misafirlere hediye ediliyor.
'HASTALARA RESİM YAPMAYI ÖĞRETİYORUM'
​Hemşire Sema Efe, kendisi de resim yaparak kanseri yendiğini hatırlatarak, "Bu hastalıkla mücadele ederken insanların bir hobilerinin olması çok önemli. Ben de burada tedavi gören hastalara resim yapmayı öğretiyorum. Hastalar bir ellerinde serum, bir ellerinde fırça resim yapıyor. Ve bu sırada kemoterapinin yan etkilerini hiç hissetmiyorlar. Uyku hali, yorgunluk, bitkinlik, bulantı, kusma, ağrı ve benzeri yan etkilerin hiçbirini hissetmiyorlar, bu çok güzel bir şey. Yapılan resimlerle sergiler açıyoruz, talep görenleri cüzi miktara satıyoruz. Elde edilen gelir ile tekrar boya, fırça alıyoruz. Resimlerin bazılarını Sağlık Bakanlığı'nda gelen misafirlere de hediye ediyoruz" diye konuştu.
'RESİM YAPARKEN HASTALIĞI UNUTOYURUM'
Hastanede 6 aydır göğüs kanseri tedavisi gören Döne Hakverdioğlu, resim yaparken mutlu olduğunu anlatarak, "Resim yapmak mutluluk veriyor, hastalığı da unutmuş gibi oluyoruz. Resimlerimiz hediye ediliyor, bundan dolayı gurur duyuyoruz. Kemoterapi alırken resim yapıyoruz. Resim yapmak hastalığı unutturuyor, resim ve şarkı mutluluk demek, mutlu geçen her gün kanserle mücadelenin en önemli unsuru. Ne zaman mutlusun o zaman kanseri yeniyorsun, mesele bu. İnsan bunu yaparken hem güzel şeyler düşünüyor hem de mutlu oluyor" şeklinde konuştu.
'İLACIN ETKİLERİNİ RESİM YAPARKEN UNUTUYORUM'
Hastanede yaklaşık 1 yıldır mide kanseri tedavisi gören sınıf öğretmeni Cemil Kazak ise "Kars'tan buraya geliyorum. Gelip, kemoterapiyi alıp gidiyorum. Bu sürede resim yapıyorum. Damar yolu açılan elimle fırçayı tutuyorum. İlacın etkilerini resim yaparken unutuyorum. Çok mutlu oluyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kansere resimli tedaviKansere resimli tedaviKansere resimli tedaviKansere resimli tedavi

PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi
Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi temizlik personeli istihdamı için aracılık yaptıBağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi temizlik personeli istihdamı için aracılık yaptı
- Bankaya ateş eden işportacı gözaltına alındı- Bankaya ateş eden işportacı gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

Beykoz'da korkutan olay! İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da korkutan olay! Alev alev yandı

Genç kız 'tutunacak dalım yok' deyip 3 katlı inşaatın çatısından atladı

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.