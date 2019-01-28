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Kansere yakalanan profesör son anına kadar çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:18 | Son Güncelleme

1,5 yıl önce kansere yakalanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Kansere yakalanan profesör son anına kadar çalıştı

1,5 yıl önce kansere yakalanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murathan Şahin, ölmeden 1 ay önceye kadar görevinin başında çalışmaya devam etti.
Hastane çalışanları ve mesai arkadaşları tarafından sevilen biri olan 55 yaşındaki Prof. Dr. Murathan Şahin, 26 Ocak Cumartesi akşamı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesindeki yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Şahin için OMÜ Tıp Fakültesinde helallik alındı. Burada bir konuşma yapan OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Başhekim Prof. Dr. Recep Sancak, Doç. Dr. Oktay Yapıcı; Şahin’in çok iyi bir insan ve hekim olduğunu dile getirdiler. Helallik alınmasının ardından Şahin’in tabutu cenaze aracına bindirilerek toprağa verilmek üzere Kırşehir’e uğurlandı. Törene; öğretim üyeleri, öğrenciler, sağlık çalışanları ve personel katıldı.

Son isteği annesinin yanına defnedilmedi
Kısa bir süre önce annesini kaybeden Prof. Dr. Murathan Şahin, kendisi de annesinin yanında defnedilmeyi vasiyet etti. İki çocuk babası Prof. Dr. Murathan Şahin, Salı günü Kırşehir’in Akpınar ilçesine defnedilecek.

Kansere yakalanan profesör son anına kadar çalıştı

Kansere yakalanan profesör son anına kadar çalıştı

Kansere yakalanan profesör son anına kadar çalıştı

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