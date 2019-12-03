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Kansere yakalandı, engelli gençleri bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 12:56 | Son Güncelleme

ANKARA'da görme engelli Yusuf Sayyıdan (60), 30 yıl memur olarak çalıştığı PTT'den emekli olduktan sonra Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü'nde gönüllü görev alarak başkan oldu.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da görme engelli Yusuf Sayyıdan (60), 30 yıl memur olarak çalıştığı PTT'den emekli olduktan sonra Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü'nde gönüllü görev alarak başkan oldu. 6 ay önce pankreas kanserine yakalanmasına rağmen görevi bırakmayan Sayyıdan, görme engelli gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor.

Anne ve babası akraba evliliği yapması nedeniyle doktorun ileride görme kaybı yaşayabileceğini söylediği evli ve 1 çocuk babası Yusuf Sayyıdan, 28 yaşında görme yetisini tamamen kaybetti. Sayyıdan, 2009 yılında 30 yıl memur olarak çalıştığı PTT'den emekli olduktan sonra hayatını kendisi gibi olan görme engellilere adamaya karar verdi. Bunun için çalışmalara başlayan, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler ile görüşen Sayyıdan, Çankaya Belediyesi bünyesinde Görme Engelliler Spor Kulübü'nün kurulmasını sağladı. Sayyıdan, daha sonra gönüllü olarak çalıştığı kulübün kurucu başkanı oldu. Sayyıdan, kulüpte birçok engelli genci sporla buluşturup, hayatlarını değiştirdi. Basketbol, futbol, atletizm, satranç, judo, yüzme, futsal branşlarında 120 sporcunun bulunduğu kulüpte gençlerin hayatına dokunan Sayyıdan, 6 ay önce pankreas kanserine yakalandı. Buna rağmen görevi bırakmayan Sayyıdan, hastalıkla mücadele ederken, gençlere sporu sevdirmeye de devam ediyor.

'ÇALIŞARAK DAHA MUTLUYUM'

Sayyıdan, 30 yıl çalıştıktan sonra köşesine çekilmediğini anlatarak, "O dönem üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. Ve 2001-2002 yıllarında Ankara’da bulunan engelli üniversite öğrencileriyle birlikte buranın ana temelini başlatmış olduk. Ben 30 yıl çalıştım ve emekli bir devlet memuru olarak köşeme çekilebilirdim; ama çalışmaya devam etmeyi tercih ettim. Çünkü ben çalışarak daha mutluyum. Hayatı çok seviyorum. Yaşayabildiğim sürece onurlu, mutlu ve insanlara yardım etmek ve onların mutluluğunu gözümle görmesem bile yüreğimde mutluluklarını hissedince dünyanın en mutlu insanı oluyorum" dedi

'BİZ 365 GÜN HATIRLANMAK İSTİYORUZ'

Sayyıdan, engellilerin sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hatırlanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Biz 365 gün hatırlanmak istiyoruz. İnsanlarımız sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil de yaşamın her günü bizimle olsun. Bugün şehirlerimizdeki engelliler için dizaynlar hala yapılamadı. Binalar, yollar, caddeler, girişler ve çıkışlar devlet kurumları dahil olmak üzere eksikler var. Ben bir engelli birey olarak sokakta tek başıma yürümek istiyorum. Bastonumu alıp rahatça dolaşmak istiyorum sokaklarda" diye konuştu.

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