HABER

Kansere yakalandı, torun sevgisiyle yaşama tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

Mide kanseri teşhisi koyulduktan sonra uygulanan sıcak kemoterapi yöntemiyle sağlığına kavuşan dede, çok sevdiği torunuyla Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadı - Zafer Kundil: "Torunum benim hayattaki en önemli varlığım. Onun sayesinde Allah bana yaşama sevinci verdi. 3 yıl önce Ramazan Bayramı öncesi Taylan Bey'e başvurdum. 'Torunumla daha çok bayram yaşamak istiyorum' dedim" - Doç. Dr. Taylan Sezer: "Kundil'in torununa olan sevgisi tedavi sürecinde kendisine umut oldu. Tüm kanser hastalarına Kundil'i örnek göstermeye başladık"

İZMİR (AA) - İzmir'de, sıcak kemoterapi yöntemiyle mide kanserini yenen Zafer Kundil, çok sevdiği torunuyla bir Ramazan Bayramı'nı daha kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Bornova ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki 2 çocuk babası Kundil'e 4 yıl önce başvurduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide kanseri teşhisi koyuldu.

Ameliyat için Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran Kundil'in kanser kitlesinin büyük olduğunu belirleyen doktorlar, önce kemoterapi tedavisi uygulamaya karar verdi.

Tedavi sonucu kitlesi küçülen Kundil, uygulanan sıcak kemoterapi yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Ramazan Bayramı'nda torunu 6 yaşındaki Elis Ascan ile doktoru EÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Sezer'i ziyaret eden Kundil, gözyaşlarına hakim olmadı.

Zafer Kundil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mide kanserini olduğunu öğrendiği gün çok üzüldüğünü, hastalığın tedavi yöntemleri konusunda günlerce araştırma yaptığını söyledi.

Kanserle mücadelede moralin çok önemli olduğunu belirten Kundil, "Torunum benim hayattaki en önemli varlığım. Onun sayesinde Allah bana yaşama sevinci verdi. 3 yıl önce Ramazan Bayramı öncesi Taylan Bey'e başvurdum. 'Torunumla daha çok bayram yaşamak istiyorum.' dedim. Onlar benim bu durumumdan çok etkilendiler ve tedavime başladılar. Torunumla bir bayramı da geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Elis Ascan da dedesini çok sevdiğini, onunla zaman geçirmeyi çok sevdiğini söyledi.

Dedesine moral vermek için çok çabaladığını anlatan Ascan, "Dedem mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Okula başladığım ilk gün beni dedem götürmüştü. Üniversiteyi kazandığımda da ilk gün beni okula dedemin götürmesini istiyorum." şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Sezer de "Kundil'in torununa olan sevgisi tedavi sürecinde kendisine umut oldu. Tüm kanser hastalarına Kundil'i örnek göstermeye başladık. Onun torunuyla nice bayramları birlikte geçireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Iğdır'daki camide bayram namazı iki kez kılındıIğdır'daki camide bayram namazı iki kez kılındı
Sosyal medyanın vicdan hırsızlarıSosyal medyanın vicdan hırsızları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane kanser tedavi torun

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Süleyman Soylu açıkladı! Turuncu listedeki 'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.