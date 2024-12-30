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  4. Kansere yakalanmıştı! İsrail'de panik... Netanyahu'yu oraya götürdüler

Kansere yakalanmıştı! İsrail'de panik... Netanyahu'yu oraya götürdüler

30.12.2024 16:59
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kansere yakalanmıştı. Netanyahu'nun prostat ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi. Roket ve füze saldırılarından endişe edildiği için Netanyahu'nun hastane içerisinde güçlendirilmiş sığınağa nakledildiği kaydedildi.

Kansere yakalanmıştı! İsrail'de panik... Netanyahu'yu oraya götürdüler

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun prostat ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi. Açıklamada, "Ameliyat komplikasyonsuz bir şekilde başarıyla sona erdi. Başbakan uyandı, iyi durumda ve bilinci tamamen açık.” ifadesine yer verildi.

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NETANYAHU'YU ORAYA GÖTÜRDÜLER

Roket ve füze saldırılarından endişe edildiği için Başbakan Netanyahu'nun hastane içerisinde güçlendirilmiş sığınağa nakledildiği kaydedildi. Netanyahu'nun birkaç gün hastanede müşahede altında tutulması bekleniyor.

AMELİYATA KARAR VERİLMİŞTİ

Hadassah Hastanesinden yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Ofer Gofrit, ameliyatın "planlandığı gibi geçtiğini" belirtti.

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Hastanede 25 Aralık Çarşamba günü doktor muayenesinden geçen Netanyahu'da iyi huylu prostat büyümesinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu tespit edilmiş, prostatın ameliyat yoluyla alınmasına karar verilmişti.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu (75), ilerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.

Geçen yıl temmuz ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'nun kalp sağlığını yakından izlemek için vücuduna bir cihaz takılmıştı.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Dünya İsrail netanyahu
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