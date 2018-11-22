Kansere yenik düşen genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Başkentte lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Ezgi Elgin, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde öğretmenlik yapan ve bir süredir lösemi nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 26 yaşındaki Elgin'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Ezgi Elgin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine, Elgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bazı Bakanlık yetkilileri katıldı.

