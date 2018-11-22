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Kansere yenik düşen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:31 | Son Güncelleme

 ANKARA'da lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 26 yaşındaki öğretmen Ezgi Elgin, kılınan cenaze namazının ardından ardından toprağa verildi.

ANKARA'da lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 26 yaşındaki öğretmen Ezgi Elgin, kılınan cenaze namazının ardından ardından toprağa verildi. Elgin'in cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde öğretmenlik yapan Ezgi Elgin, bir süredir lösemi hastalığı nedeniyle Ankara'daki bir hastanede tedavi görüyordu. Dün akşam yaşam mücadelesini kaybeden genç öğretmenin cenazesi, bugün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Camisine getirildi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte bakanlık yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Elgin'in cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazından görüntü

-Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-

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