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Kansere yenik düştü... Bekir Coşkun kimdir? Bekir Coşkun nereli, yaşı kaçtı? İşte Bekir Coşkun'un hayatı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 08:21 | Son Güncelleme

Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Bekir Coşkun'un yaşamı merak edilmeye başlandı. Bekir Coşkun neden öldü merak eden sevenleri ünlü gazetecinin ölüm nedenini araştırmaya başladı. Ölümü ile Türk basınını yasa boğan köşe yazarı ve gazeteci Bekir Coşkun kimdir? İşte Bekir Coşkun hakkında merak edilenler...

Kansere yenik düştü... Bekir Coşkun kimdir? Bekir Coşkun nereli, yaşı kaçtı? İşte Bekir Coşkun'un hayatı...

Uzun süredir kanser tedavisi gören gazeteci ve yazar Bekir Coşkun'un hayatını kaybetmesi basın camiasını yasa boğdu. 75 yaşında olan gazeteci akciğer kanserinden dolayı tedavi oluyordu. Haberin duyulmasının ardından ünlü gazeteci Bekir Coşkun'un hayatı araştırılmaya başlandı. Bekir Coşkun neden öldü merak eden sevenleri ünlü gazetecinin ölüm nedenini araştırmaya başladı. Bekir Coşkun'un memleketi ve yaşı gibi detaylar internBekir Coşkun'un memleketiette en çok aranan sorular oldu. İşte Bekir Coşkun'un yaşamı hakkında detaylar...

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BEKİR COŞKUN KİMDİR?

Türk gazeteci ve yazar olan Bekir Coşkun 1945 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Babası memurdu. Lise öğrenimine kadar Şanlıurfa'da okudu ardından Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.
1974 yılında foto muhabiri olarak gazeteciliğe adım attı. Parlamento ve polis muhabirliği de yapan Bekir Coşkun 4 yıl sonra 1978'de Günaydın gazetesinde "Dokuzuncu Köy" isimli köşede yazmaya başladı.

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1987’de Sabah gazetesine geçerek "Onuncu Köy" köşesinde yazılarını yazmaya devam etti. Ardından 1993'te Hürriyet gazetesinde geçti.
25 Eylül'de Habertürk gazetesine geçti fakat, referandumda döneminde AK Parti hükumetine karşı yazdığı yazılar nedeniyle baskı gördüğünü iddia eden Coşkun'un işine Habertürk gazetesi tarafından 20 Eylül 2010'da son verilmiştir.
Bekir Coşkun, daha sonra 3 Kasım 2010 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde Onuncu Köy köşesinde yazmaya devam etti.
Kendi isteği ile Cumhuriyet gazetesinden ayrılarak 14 Mart 2013 tarihinde Sözcü gazetesi kadrosuna katılmıştır.

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BEKİR COŞKUN'UN KİTAPLARI

Bekir Coşkun'un yayınlanmış dört tane kitabı var: "Avukatımı İstiyorum", "Dövlet", "Pako'ya Mektuplar" ve "Ben Pako". Köpeği Pako’nun adıyla kaleme aldığı yazılar yayımlanmıştır. Hayvansever kişiliğiyle de bilinen yazar, TRT'de yayınlanan "Pako’ya Mektuplar" adlı dizi birçok AB ülkesi televizyonu tarafından satın alınmıştı.
Sanatçı tarafıyla da bilinen Bekir Coşkun, keman çalabilen bir deniz ve doğa tutkunu olarak yaşadı.

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BEKİR COŞKUN'UN HASTALIĞI

Yaklaşık üç yıldır kanser tedavisi gören Bekir Coşkun sağlığından dolayı köşe yazılarını ara ara yazmaya karar verdi. En son 4 Ekim tarihinde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bekir Coşkun, 18 Ekim 2020'de Ankara Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

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Muhalif gazeteciliği ile bilinen Bekir Coşkun'un 3 Mayıs 2007 tarihindeki "Göbeğini Kaşıyan Adam" yazısı çok fazla eleştiri almıştır. Yazar Bekir Coşkun, başlığı "O benim 'cumhurbaşkanım' olmayacak olan köşe yazısında, Abdullah Gül'ün şeriat yanlısı biri olduğunu ve bunun geçmişte sarfettiği sözler ile sabit olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Bu yazı üzerine Başbakan Erdoğan "İstemeyen vatandaşlıktan çıkar!" demek suretiyle, büyük eleştiri toplayan bir açıklama yapmıştır.

Coşkun, 2 Ağustos 2007 tarihinde Başbakan Erdoğan'a Gidecek yerim yok yazısı ile cevap vermiş, ayrıca basına verdiği demeçler ile de Nereye gideyim? Deve versin Arabistan'a gideyim diyen hicivli açıklamalarda bulunmuştur.


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