Kansere yenik düştü... Bekir Coşkun kimdir? Bekir Coşkun nereli, yaşı kaçtı? İşte Bekir Coşkun'un hayatı...

Uzun süredir kanser tedavisi gören gazeteci ve yazar Bekir Coşkun'un hayatını kaybetmesi basın camiasını yasa boğdu. 75 yaşında olan gazeteci akciğer kanserinden dolayı tedavi oluyordu. Haberin duyulmasının ardından ünlü gazeteci Bekir Coşkun'un hayatı araştırılmaya başlandı. Bekir Coşkun neden öldü merak eden sevenleri ünlü gazetecinin ölüm nedenini araştırmaya başladı. Bekir Coşkun'un memleketi ve yaşı gibi detaylar internBekir Coşkun'un memleketiette en çok aranan sorular oldu. İşte Bekir Coşkun'un yaşamı hakkında detaylar...

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

Türk gazeteci ve yazar olan Bekir Coşkun 1945 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Babası memurdu. Lise öğrenimine kadar Şanlıurfa'da okudu ardından Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974 yılında foto muhabiri olarak gazeteciliğe adım attı. Parlamento ve polis muhabirliği de yapan Bekir Coşkun 4 yıl sonra 1978'de Günaydın gazetesinde "Dokuzuncu Köy" isimli köşede yazmaya başladı.

1987’de Sabah gazetesine geçerek "Onuncu Köy" köşesinde yazılarını yazmaya devam etti. Ardından 1993'te Hürriyet gazetesinde geçti.

25 Eylül'de Habertürk gazetesine geçti fakat, referandumda döneminde AK Parti hükumetine karşı yazdığı yazılar nedeniyle baskı gördüğünü iddia eden Coşkun'un işine Habertürk gazetesi tarafından 20 Eylül 2010'da son verilmiştir.

Bekir Coşkun, daha sonra 3 Kasım 2010 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde Onuncu Köy köşesinde yazmaya devam etti.

Kendi isteği ile Cumhuriyet gazetesinden ayrılarak 14 Mart 2013 tarihinde Sözcü gazetesi kadrosuna katılmıştır.