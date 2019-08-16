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Kansere yenilen amatör futbolcu toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 17:23 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 2 hafta önce yakalandığı doku kanseri sonucu yaşamını yitiren amatör futbolcu Medet Avşar (22) son yolculuğuna uğurlandı.

Kansere yenilen amatör futbolcu toprağa verildi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 2 hafta önce yakalandığı doku kanseri sonucu yaşamını yitiren amatör futbolcu Medet Avşar (22) son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri 2'nci Amatör Lig'i takımlarından Gaziosman Paşaspor'da forma giyen Medet Avşar, 2 hafta önce rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Genç futbolcuya burada doku kanseri tanısı konuldu. Hastanede tedavi altına alınan Avşar, Kurban Bayramı'nın 2'inci günü yoğun bakıma kaldırıldı. Genç futbolcu dün akşam saatlerine doğru hayatını kaybetti. Bu yıl Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümünden mezun olan genç futbolcunun cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, kent merkezinde bulunan Camii Kebir'e getirildi. Burada tabutun üstüne arkadaşları tarafından formasını giydiği Gaziosman Paşaspor forması ve Galatasaray formaları konuldu. Medet Avşar, öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Kansere yenilen amatör futbolcu toprağa verildiKansere yenilen amatör futbolcu toprağa verildiKansere yenilen amatör futbolcu toprağa verildiKansere yenilen amatör futbolcu toprağa verildi

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