HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kansere yol açan faktörlerden kaçınmak ölümleri yüzde 30 ila 50 azaltıyor

Kansere yol açan faktörlerden kaçınmak ölümleri yüzde 30 ila 50 azaltıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:03 | Son Güncelleme

Dünyadaki kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 70'i düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor - Akciğer, meme, kolon, prostat, cilt ve mide kanseri 2018'de en yaygın kanser türleri oldu

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada en büyük hastalık ve ölüm nedenleri arasında yer alan kanser nedeniyle 2018 yılında yaklaşık 9,6 milyon kişi yaşamını yitirmiş olsa da bu hastalığa dayalı ölümlerin yüzde 30 ila 50'si düzenli sağlık kontrolleri ve kansere yol açan risk faktörlerinden kaçınarak önlenebilir.

AA muhabiri, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla hastalığın küresel seyrine ilişkin verileri derledi.

DSÖ'ye göre, sigara ve dumansız tütün dahil olmak üzere tüm tütün ürünlerinden kaçınmak, alkol kullanımını sınırlamak, sağlıklı kilo vermek, bol meyve ve sebze ile sağlıklı beslenmek, Hepatit B ve HPV virüsüne karşı aşılanmak gibi adımlar kanseri önlemeye yardımcı olabilir.

Kanserle mücadelenin başlıca yolunun erken teşhis mekanizmalarının geliştirilmesi olduğunu vurgulayan DSÖ'ye göre, bireylerin yaşamını kansere yol açan faktörlerden kaçınarak sürdürmesi ve erken tanıyı mümkün kılan kanser taramalarını yaptırması, kanser nedenli ölümleri yüzde 30 ila 50 oranında önlüyor.

- 2018'de 9,6 milyon kişi kanser nedeniyle hayata veda etti

Bazı kronik enfeksiyonların da kanser için risk faktörleri arasında olduğunu belirten DSÖ'nün verilerine göre, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki insanlarda kronik enfeksiyonlar yoluyla kanser geliştirme olasılığı diğerlerine oranla daha yüksek ve dünyadaki kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 70'i düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor.

DSÖ'ye göre, kanser 2018'de en büyük hastalık ve ölüm nedenleri arasında yer aldı. Aynı yıl dünyada yaklaşık 18,1 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkarken, 9,6 milyon kişi de kanserden yaşamını yitirdi.

Her altı ölümden birinin kanser kaynaklı olduğu 2018'de akciğer, prostat, kolon, mide ve karaciğer kanseri erkeklerde en yaygın kanser türü olarak kaydedildi. Kadınlarda en çok görülen kanser türleri ise meme, kolon, karaciğer, rahim ağzı ve tiroid kanseri oldu.

Verilere göre 2018'de küresel çapta en yaygın kanser türleri, 2,09 milyon vaka ile akciğer kanseri, 2,09 milyon vaka ile meme kanseri, 1,80 milyon vaka ile kolon kanseri, 1,28 milyon vaka ile prostat kanseri, 1,04 milyon vaka ile cilt kanseri ve 1,03 milyon vaka ile mide kanseri oldu.

En çok ölümle sonuçlanan kanser türleri ise akciğer, kolon, mide, karaciğer ve meme kanseri oldu.

Kanser ölümlerinin yaklaşık üçte birine yüksek vücut kitle indeksi, düşük meyve ve sebze tüketimi, fiziksel aktivite azlığı, tütün ve alkol kullanımı neden oldu. Kansere yol açan en önemli risk faktörünün sigara ve alkol tüketimi olduğu belirtilirken, kanserden kaynaklanan ölümlerin yüzde 22'sinin sebebi olarak sigaraya işaret edildi.

Rahim ağzı (serviks) kanseri, Avrupa kıtasında kadınlarda görülen en yaygın kanser türü olurken, sadece 2018'de 69 bin yeni vaka ortaya çıktı ve yaklaşık 30 bin kişi diğerlerinden farklı olarak aşı ile önlenebilme özelliğine sahip bu kanser türü nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNERYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettilerYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettiler
Dev köprünün yapımı devam ediyor... 150 metreye ulaştıDev köprünün yapımı devam ediyor... 150 metreye ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kanser Günü

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar maskesi ve silahla geldi, "Paraları çıkart, yoksa patlatırım" dedi

Kar maskesi ve silahla geldi, "Paraları çıkart, yoksa patlatırım" dedi

Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası

Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum... Ayaklar 150 metreye ulaştı

Dev köprünün yapımı devam ediyor... 150 metreye ulaştı

Son dakika! TSK için Aden, Somali ve Arap Denizi görev tezkeresi Meclis'e sunuldu

TSK için tezkere Meclis'e sunuldu

İstanbul'da motosiklet sürücüleri ölümden döndü

Yer: İstanbul! Ölümden döndüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.