Kanseri ailesinin desteğiyle yendi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Nilüfer Demir (45) bacak ağrısı nedeniyle 2018 yılında fizik tedavi görmeye başladı. Demir'in ağrısı tedaviye rağmen geçmeyince doktorlar MR çekilmesini istedi. Yapılan tetkikler sonucunda son evre karaciğer kanseri hastası olduğunu öğrenen Demir, büyük bir tedirginlik yaşadı. Ancak 6 seans kemoterapi alan 2 çocuk annesi Demir, ailesinin de desteğiyle kanseri yendi.
İnegöl'de 2018 yılında bacak ağrısı şikâyetiyle Devlet Hastanesi'ne başvuran 2 çocuk annesi Nilüfer Demir, karaciğer kanseri olduğunu ve son evrede olduğunu öğrendi. Yapılan tetkikler sonucunda Demir, büyük üzüntü yaşarken Devlet Hastanesi’nde tedavi sürecine başlandı. Daha sonra tedavisine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam edilen Demir'in kemoterapi nedeniyle saçları da döküldü ancak eşi Ahmet Demir, çocukları (25) Büşra ve (18) Melih Demir, kanser tedavisi gören annelerini bir an olsun yalnız bırakmadı ve moral oldu. Kızı Büşra Demir, tedavi sürecinde annesinin yanında olabilmek için üniversiteye ara verdi.
KANSERİ SON EVREDE YENDİ
1 yıl yoğun bir tedavi gören ve kemoterapi alan Demir’in kanseri son evrede yenmesiyle ailede büyük sevinç yaşandı. Demir’in tedavisini gerçekleştiren Uludağ Üniversitesi Tıbbi Onkoloji uzmanı Adem Deligönül, Nilüfer Demir'in kendisine kanserin son evresinde geldiğini ve kanserli hücrelerin tüm vücudu sardığını belirterek, "Hastamız ilk geldiğinde tedirgindi. Kemoterapi sürecinin ardından hasta kanseri yendi. 6 seans sonucunda mutlu sona gelindi. Kanser tamamen vücuttan atıldı. Her kanser türü tekrar nüksedebiliyor. Biz bunun için hastayla alakalı kontrolümüzü devam ettireceğiz. Kanseri son evrede yenen hasta sayısı Türkiye’de çok azdır" dedi.
''KANSERİ GÜLE OYNAYA YENDİM'
Kanseri yenmenin mutluluğunu yaşayan Nilüfer Demir, "Geçen yıl ramazan ayında bacaklarımda ağrılar başladı. Daha sonra doktora gittim ve bana fizik tedavi uyguladı. 15 gün gördüğüm fizik tedavi beni daha kötü yaptı. MR çekildim, kanser olduğum ortaya çıktı. Karaciğerde Tümör olduğu söylendi. O an şok oldum. Çocuklarım aklıma geldi. Çocuklarım için ağladım. Allah'ın izniyle ben bunu yeneceğim dedim. Ailem büyük destek oldu. En büyük desteğim eşim ve çocuklarım oldu. Kemoterapilere başladım. Tedavi sürecinde saçlarım, kirpiklerim, kaşlarım dökülmeye başladı. Umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Bir yıl sonunda bu kanserden kurtuldum. Güle oynaya kanseri yendim. Bu hastalığın ilacı aslında moral" dedi.
ANNESİ İÇİN EĞİTİMİNE ARA VERMİŞTİ, GERİ DÖNDÜ
Annesinin hastalığı boyunca yanında olmak için üniversite eğitimine ara veren Büşra Demir, "İlk öğrendiğimizde büyük şok yaşadık. Zor bir süreç geçirdik. Ama hep inandık, başaracağını düşündük. Hep anneme destek olduk. İnançlarımız doğrultusunda hastalığı yendik. Sevinç gözyaşları döktük. Kimse umutlarınızı kaybetmesin. Annem kansere yakalandığından üniversiteyi bıraktım. Kanseri yendi ve yeniden okuluma döndüm'' diye konuştu.
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