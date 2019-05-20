Kanseri ailesinin desteğiyle yendi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Nilüfer Demir (45) bacak ağrısı nedeniyle 2018 yılında fizik tedavi görmeye başladı. Demir'in ağrısı tedaviye rağmen geçmeyince doktorlar MR çekilmesini istedi. Yapılan tetkikler sonucunda son evre karaciğer kanseri hastası olduğunu öğrenen Demir, büyük bir tedirginlik yaşadı. Ancak 6 seans kemoterapi alan 2 çocuk annesi Demir, ailesinin de desteğiyle kanseri yendi.

İnegöl'de 2018 yılında bacak ağrısı şikâyetiyle Devlet Hastanesi'ne başvuran 2 çocuk annesi Nilüfer Demir, karaciğer kanseri olduğunu ve son evrede olduğunu öğrendi. Yapılan tetkikler sonucunda Demir, büyük üzüntü yaşarken Devlet Hastanesi’nde tedavi sürecine başlandı. Daha sonra tedavisine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam edilen Demir'in kemoterapi nedeniyle saçları da döküldü ancak eşi Ahmet Demir, çocukları (25) Büşra ve (18) Melih Demir, kanser tedavisi gören annelerini bir an olsun yalnız bırakmadı ve moral oldu. Kızı Büşra Demir, tedavi sürecinde annesinin yanında olabilmek için üniversiteye ara verdi.