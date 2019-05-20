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Kanseri kitap yazarak yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

Kütahya’da yaşayan üniversite öğrencisi Kevser Çoban, yakalandığı kanser hastalığı sonrasında geçirdiği tedavi sürecini ve yaşadıklarını ’Papatyadan Prenses’ isimli kitabında anlattı.

Kütahya’da yaşayan üniversite öğrencisi Kevser Çoban, yakalandığı kanser hastalığı sonrasında geçirdiği tedavi sürecini ve yaşadıklarını ’Papatyadan Prenses’ isimli kitabında anlattı. Çoban, kanseri kitap yazarak yendiğini ifade etti.
Hisarcık ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kevser Çoban, yakalandığı karaciğer kanserini zorlu tedavi süreci sonunda yenmeyi başardı. Tedavi sürecinde saçlarını kaybeden ve zor günler geçiren Çoban, yaşadıklarını ’Papatyadan Prenses’ isimli kitabında anlattı. Dumlupınar Üniversitesi Büro Yönetimi ve Asistanlığı Bölümü öğrencisi Çoban, kitabı için bir alışveriş merkezinde imza günü düzenledi.
Kitabında tedavi sürecini ve yaşadıklarını anlattığını ifade eden Kevser Çoban, "Kanser hastalığı nedeni ile ‘Papatyadan Prenses’ adlı kitabımı yazdım. Kanseri yenim, hastalığımı atlattım çok şükür. Ben çok okuyan birisiydim kitaplara özel bir sevgim vardı. Biliyorsunuz ki yazı insanları her zaman en güzel yere çeken yoldur. Ben de kendi hikayemi başkalarına anlatmak ve ulaştırmak için bu yolu seçtim" dedi.

"Saçlarımı kaydedince kitap yazmaya karar verdim"
9 Kasım 2015 tarihinde saçlarını kaybettikten sonra kitap yazmaya karar verdiğini dile getiren Çoban, “Benim için zorlu bir süreçti. 9 Kasım 2015’te saçlarımı kaybettiğimde çok etkilendim. Zaten ‘Papatyadan Prenses’ için karar verdiğim gün de 9 Kasım’dır. Daha sonra ben bunu yazmalıyım ve atlatamayan ya da atlatmak isteyen kanser hastalarına bunu ulaştırmalıyım diye düşündüm” diye konuştu.
Kanseri tamamen yendiğini anlatan Çoban, “Karaciğer kanseri teşhisi konulduğunda hemen kitap yazmaya başlamadım. Kitaba bir yıl sonra tedavi ile başladım. Zaten o bir yıl çok zorlu geçmişti benim için, biraz bekledim. Bir yıl sonra ise tedavi ile birlikte kendimi iyi hissetmek için küçük yazılar yazmaya başladım. Daha sonra da bunları bir kitap haline getirdim ve başka hastalara umut olması için. Diğer kanser hastalarına ya da diğer şifa bekleyenlere şunları söylemek isterim. Asla ümitlerinden hayallerinden vazgeçmesinler. İstedikleri her ne varsa hayal etsinler dua etsinler” ifadelerini kullandı.

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