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Kanseri meslek kursuyla yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 11:48 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi tarafından açılan meslek kursu ile hayatı değişen Tülay Çeşit, 2 yıl önce yakalandığı kanseri de ahşap boyama kursuyla yendi.İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İNESMEK) tarafından açılan farklı kurslar, katılımcıların el becerilerini geliştirirken, aile bütçelerine de destek oluyor.

Kanseri meslek kursuyla yendi

İnegöl Belediyesi tarafından açılan meslek kursu ile hayatı değişen Tülay Çeşit, 2 yıl önce yakalandığı kanseri de ahşap boyama kursuyla yendi.
İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İNESMEK) tarafından açılan farklı kurslar, katılımcıların el becerilerini geliştirirken, aile bütçelerine de destek oluyor. Farklı branşlarda açılan kurslar, aynı zamanda kişileri yaşadıkları günlük hayattaki stresten de uzak tutuyor. Hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları bir kenara bırakanlar, el becerileriyle hem mutluluğa hem de sağlığına kavuşuyor.
Bu kurslardan ahşap boyama sanatını öğrenmek için çaba sarf eden 45 aşındaki Tülay Çeşit, 2 yıl önce yakalandığı göğüs kanserini yenme başarısını gösterdi. Çeşit, "Bu kurslarla kanser hastalığımı yendim. Şu anda eski sağlığıma kavuştum. Ama tedavim devam ediyor. Ben herkesin bu kurslara gelmesini tavsiye ediyorum. Doktorum da nerede mutlu oluyorsam orada olmamı istedi. Ben de buraya geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Kanseri meslek kursuyla yendi

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