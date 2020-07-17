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Kanseri Nükseden Yargıç Ginsburg: ‘’Emekli Olmayacağım’’

17.07.2020 23:37 | Son Güncelleme

ABD Anayasa Mahkemesi’nin liberal yargıçlarından Ruth Bader Ginsburg’ün kanseri nüksetti. Kemoterapi gören Ginsburg, emekli olmaya niyetinin olmadığını açıkladı

Kanseri Nükseden Yargıç Ginsburg: ‘’Emekli Olmayacağım’’

ABD Anayasa Mahkemesi’nin liberal görüşlü yargıçlarından Ruth Bader Ginsburg’ün kanseri nüksetti. Kemoterapi gördüğünü açıklayan Ginsburg, emekli olmaya niyetinin olmadığını belirtti.

Haftayı enfeksiyon olasılığı nedeniyle hastanede geçiren Ginsburg, yazılı açıklamasında kemoterapinin başarılı olduğunu, karaciğerindeki lezyonların küçülmeye başladığını söyledi. Anayasa Mahkemesi yargıcı, iki haftada bir kemoterapi göreceğini kaydetti.

Ginsburg açıklamasında, ‘’İşimi tüm gücümle yapabildiğim sürece mahkemenin bir üyesi olmaya devam edeceğimi sık sık dile getirdim. İşimi hala tam anlamıyla yapabiliyorum’’ diyerek emekli olmayı düşünmediğini de belirtti.

Ginsburg Mayıs ayı dahil son dönemde hastaneye kaldırılmasının kanserle ilgisinin olmadığını belirtti; ancak Şubat ayındaki tetkiklerde karaciğerinde tümörlere rastlandığını ve kemoterapinin de Mayıs’ta başladığını açıkladı.

Ruth Bader Ginsburg, ‘’En son 7 Temmuz’da yapılan tetkiklerde karaciğerimdeki lezyonların önemli ölçüde azaldığı görüldü. Bünyem kemoterapiyi iyi tolere ediyor ve tedavimin başarılı olması beni yüreklendiriyor’’ ifadelerini kullandı.

Ginsburg’ün enfeksiyon tanısıyla hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Mahkeme sözcülerinden Kathy Arberg, yargıcın dinlendiğini ve damardan antibiyotik tedavisi nedeniyle birkaç gün hastanede kalacağını bildirmişti.

Dokuz üyeli Anayasa Mahkemesi’nin en yaşlı üyelerinden olan 87 yaşındaki Ginsburg son aylarda bir dizi sağlık sorunu yaşadı. Yargıç, geçtiğimiz Mayıs ayında safra kesesi taşının neden olduğu enfeksiyon nedeniyle cerrahi olmayan bir işlem geçirmişti.

Ginsburg’ün akciğerinden geçen yıl Aralık ayında geçirdiği operasyonla kanserli iki kitle alınmış, yargıç 25 yıllık meslek hayatında ilk kez bu ameliyatın ardından Ocak ayında bir duruşmaya katılamamıştı.

Ginsburg, 1999’da bağırsak kanseri, ondan 10 yıl sonra da pankreas kanseri ameliyatları geçirdi.

Ginsburg ayrıca, 2012’de iki kaburgasını kırmış, 2014’te tıkalı bir damarına stent takılmıştı. Yargıç 2009’da da vücudunun bir ilaca reaksiyon göstermesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Yeni atama olur mu?

Mahkemenin liberal kanadına liderlik eden Ginsburg’ün görevini sürdüremeyecek duruma gelmesi halinde, Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi’ne yeni bir muhafazakar yargıç atayabileceği belirtiliyor.

Başkan Trump 2017’de muhafazakar görüşlü Neil Gorsuch’ı ve 2018’de yine muhafazakar kanatta yer alan Brett Kavanaugh’yu Anayasa Mahkemesi üyeliğine atamıştı. Yeni atama olması durumunda, Anayasa Mahkemesi’ndeki denge 3 liberale karşı 6 muhafazakar üye lehine değişmiş olacak.

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