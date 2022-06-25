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Kanseri önler, toksinlerden arındırır... Akciğeri pırıl pırıl yapan kür!

25.06.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğer, vücudumuzun temel organlarından biridir ve kesinlikle çok dikkat edilmesi gerekir. Sigara gibi tütün ürünleri kullanıyorsanız akciğerinizi çok yıpratmışsınız demektir. Akciğer sağlığı için beslenmenize de dikkat etmeniz gerekir. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip olan akciğer, dış etkenlerden de çok etkilenir. Akciğeri, korumak, toksinlerden arındırmak için mutlaka bu kürü deneyin.

Kanseri önler, toksinlerden arındırır... Akciğeri pırıl pırıl yapan kür!

Akciğer, insan sağlığı için hayati öneme sahiptir. Nefes almamızı sağlayan akciğeri toksinlerden arındırarak pırıl pırıl olmasını sağlayacak tere kürünü deneyebilirsiniz. Sigara içiyorsanız daha çok yıpranmış olan akciğerleri temizlemek için uygulayacağınız tere kürü ile rahat bir nefes alabilirsiniz.

TERE OTU NEDİR?

Tere turp ailesinden, ince yeşil yapraklı bir bitkidir. Su teresi olarak da adlandırılır. İçerisinde bol miktarda vitamin ve mineral barındırdığı için oldukça faydalı bir bitkidir. Tere otu genellikle salataların içerisine konularak veya tek başına tüketilir. Tere otu pişirildiğinde tadı acılaşır bu nedenle çiğ olarak tüketilir.

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TERE OTUNUN FAYDALARI

Tere otu içerisinde A, C ve K vitaminleri, folik asit, niasin, kolin, sodyum, potasyumi omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bulunur. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, manganez, bakır, fosfor ve selenyum mineralleri bakımından da oldukça zengindir. Vitamin ve mineraller bakımından zengin olması sebebiyle birçok hastalığa karşı şifalıdır.

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Tere otu kanser oluşumunu önleyici bir bitkidir. Özellikle yapılan araştırmaların sonucuna göre terenin mide, göğüs ve akciğer kanserini önlediği görülmüştür. İçerisinde bulunan C vitamini ve folik asit vücutta ki serbest radikalleri önlemede önemli rol oynar. Vücutta kanser oluşumunun en temel sebebi serbest radikallerin olmasıdır.

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Yine içerisindeki C vitamini ve folik asit sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Tere Otu bakteri ve virüs gibi dış hastalıklara karşı vücudu korur. Düzenli olarak C vitamini tüketimi beyin dokularını onarır ve kan hücrelerinin zarar görmesini önler. Bu sayede Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

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Tere otunun bol miktarda kalsiyum içermesi diş sağlığı açısından önemlidir. Dişleri korur ve güçlendirir. Kalsiyum kemik için en önemli mineraldir. Terenin içerisinde bulunan bol miktarda ki kalsiyum kemik erimelerini önler, kemik yoğunluğunu artırır ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

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Hamilelikte folik asit anne ve bebek sağlığı için oldukça önemlidir. Terenin içerisinde bol miktarda folik asit bulunması sebebiyle özellikle hamilelere tavsiye edilir. Tere otunun kükürt bakımından zengin olması nedeniyle sindirimi kolaylaştırıcı özelliği vardır. Terenin tüm bu faydalarından yararlanmak istiyorsanız tüketeceğiniz terenin taze ve kesinlikle yaprakları sararmamış olanlarından olması gerekir. Ayrıca salatanın içerisinde değil de tek başına tüketildiğinde daha çok fayda sağlar.

AKCİĞERİ TEMİZLEYEN TERE OTU KÜRÜ

Özellikle sigara içenlere önerilen tere kürü mükemmel derecede akciğerleri temizler. Tere otu kürü yapmak için ihtiyacınız olan tek malzeme; yarım litre su ve 15-20 adet taze tere otudur. Kaynayan suya tere otları atılarak 3 dakika kaynatılır. Soğuması beklemeden süzülür ve ılık veya soğuk olarak içilir.

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KULLANMADAN ÖNCE UYARI

Tedavi için lütfen doktorunuza başvurunuz. Tere alerjiniz olup olmadığından emin olunuz. Yazılanlar tedavi için değil bilgilendirme amaçlıdır.


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