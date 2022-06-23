Kanseri tedavi ediyor, faydaları saymakla bitmiyor! İşte mucize iksirin tarifi...

Elma, kırmızı turp ve havuçtan oluşan ABC içeceği, mucize iksir olarak adlandırılıyor. Şifa deposu olan bu iksir, sıcak veya soğuk olarak tüketilebiliyor. Dilerseniz bu iksiri, hazırlarken içine limon suyu ve bal da ilave ederek daha etkili hale getirebilirsiniz.

VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ZENGİNDİR

ABC içeceğinde, vücudun alması gereken vitamin ve minareller bulunur. ABC içeceğinin sabah ve akşam aç karna içilmesi öneriliyor. Bu iksiri günde yarım bardaktan fazla içmemeye özen gösterin.

CİLT SORUNLARINI ORTADAN KALDIRIR

ABC içeceğinin içeriğinde bulunan vitaminler cildi iyileştirir ve korur. Cilt sorunlarının tedavisinde oldukça etkilidir.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

ABC içeceğinde A, B1, B2, B6, C, E ve K vitaminleri, folat, çinko, bakır, demir, kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum, sodyum ve manganez gibi mineraller bulunur. C, E ve K vitaminleri rahatlama ve iyi hissetmeye yol açar. Böylelikle bu içecek, vücudu genç tutar, sıkılaştırır ve yaşlanmayı geciktirir.

GÖZ SAĞLIĞINA İYİ GELİR

İçeriğinde A vitamini barındıran bu içecek göz sağlığına iyi gelir. Göz yorgunluğunun, hassasiyetinin üzerinde etkilidir.

BEYİN SAĞLIĞI

ABC içeceği konsantrasyon, düşünme, dikkat gibi becerilerin gelişmesine ve iyileşmesine yol açar.

ABC İÇECEĞİ TARİFİ

Turp, havuç ve elmayı temizleyin. Sonrasında kabuklarını soymadan küçük parçalar halinde doğrayın ve blenderdan geçirin. Karışımı daha basit ve sulu bir şekilde hazırlamak istiyorsanız, üzerine biraz su ilave edebilirsiniz.



