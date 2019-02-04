"Kanseri tenisle yendim"

FERDİ UZUN - Aydın'da 1,5 yıl önce meme kanserine yakalanan tenis antrenörü 35 yaşındaki Cemile Yegül, kemoterapi dönemlerinde dahi tenis oynayarak hastalığı yendi.

İşletme mezunu olan ve bir süre öğretmenlik yapan Yegül, 3 yıl önce katıldığı bir tenis kursunda kısa sürede başarı sağlayarak antrenörlüğe kadar yükseldi. Halen bazı özel okullarda 4-6 yaş çocuklara tenis öğretip özel dersler veren Yegül, 1,5 yıl önce göğsündeki kitleden şüphelenerek hastaneye başvurdu. Yakın akrabalarından 5 kişiyi çeşitli kanser türünden kaybeden Yegül, yaptırdığı kanser taramasında meme kanseri olduğunu öğrendi.

Yegül, hiç vakit kaybetmeden tedaviye başladaı ve erken teşhis, yüksek moral ve spor sayesinde yaklaşık 1,5 yıl mücadele ettiği kanseri yenmeyi başardı.

Yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlatan Yegül, kanserde erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğunu hatırlattı.

Halası, teyzesi, iki kuzeni ve eniştesini kanserden kaybettiğini, bundan dolayı tedirgin olduğunu ifade eden Yegül, "Doktorum 'yaşın çok genç, o yüzden çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor' dediğinde acaba 'ben de mi akrabalarım gibi öleceğim. Başıma neler gelecek, yatalak mı olacağım' diye bir sürü şey geçti aklımdan. Ölen akrabalarım, hastalandıklarında 'neler hisseti acaba' diye empati yaptım. Gerçekten hastalığı yaşamakla bunu dinlemek çok farklı bir şeymiş." dedi.