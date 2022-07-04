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  4. Kanseri üç kez yenmişti, evine giren iki kişi tarafından dehşeti yaşadı

Kanseri üç kez yenmişti, evine giren iki kişi tarafından dehşeti yaşadı

04.07.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoç Muhafızları'nda yıllarca görev yapan 75 yaşındaki James Clune, evinde giren saldırganlar tarafından kabusu yaşadı. Bıçaklanıp, feci şekilde darp edilen Clune, olayın şokunu atlatamazken; 61 yaşındaki erkek kardeşi Stephen Clune, abisinin evine dönmekten korktuğunu söyledi.

Kanseri üç kez yenmişti, evine giren iki kişi tarafından dehşeti yaşadı

Aberdeen'de yaşayan 75 yaşındaki James Clune, katıldığı bir geceden döndükten sonra iki adamın zorla evine girmesiyle dehşeti yaşadı. İskoç Muhafızları'nda yıllarca görev yapan yaşlı adam feci şekilde darp edilirken, tedavi için Aberdeen Kraliyet Hastanesine kaldırıldı. On yıldan fazla bir süredir dil, ağız ve gırtlak kanseriyle mücadele eden yaşlı adama saldıranlardan biri yakalandı.

EVİNE DÖNMEKTEN KORKUYOR

61 yaşındaki erkek kardeşi Stephen Clunes, abisinin evine dönmekten korktuğunu söyledi.

Daily Satar'da yer alan habere göre; Stephen yaptığı açıklamada "James'in ağrıları çok ve aşırı derecede yıpranmış. Duygusal olarak zor bir durumda. Cesur bir tavır takınıyor ve hafife alıyor ama kardeşimi tanıyorum ve bundan büyük bir darbe alacak. Onun üzerinde büyük bir etkisi olacak. Normalde Cumartesi sabahı Kuvvetler Geçit Töreninde olurdu ama gitmemeyi seçti." dedi.

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SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI

28 yaşındaki bir erkek, iddia edilen saldırıyla ilgili olarak tutuklandı. Söz konusu saldırgan adam kaçırma, yaralama, ve soygun suçlarından yargılanıyor.

İkinci saldırganı ı bulmak için polisin soruşturması ise devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı
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