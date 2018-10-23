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Kanseri yendi, anne oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 4 yıl önce rahim ağzı kanseri olan Burçin Günaltın (33), erken teşhis ve sonrasında gördüğü tedaviyle kanseri yenip, evlenerek, bebek sahibi oldu.

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 4 yıl önce rahim ağzı kanseri olan Burçin Günaltın (33), erken teşhis ve sonrasında gördüğü tedaviyle kanseri yenip, evlenerek, bebek sahibi oldu. Ev kadını Burçin Günaltın, adet düzensizliği tedavisi için 2014 yılında gittiği özel hastanede, rahim ağzı kanseri olduğunu öğrendi. Hastalığını duyunca çok korktuğunu anlatan Günaltın, "O anki psikolojimi anlatamam. Doktoruma rahim, yumurtalık ne varsa alabileceğini söyledim. Başka yerlere sıçrama ihtimalini düşündüm. 'Yayılır mı', 'Hayati tehlike oluşturur mu' gibi sorular beynimde çınlıyordu" dedi. Muayenesini yapan Uzm. Dr. Metin Kaba'nın yaşının çok genç olduğunu, rahmini kurtarabileceğini söylediğini aktaran Günaltın, "Önce cerrahi ve ilaç tedavisiyle kanseri yendim. Evlendim ve mutlu bir hamilelik dönemi geçirdim. 1 hafta önce de Kaan bebeğimi kucağıma aldım. Önce Allah sonra Metin hocamızın sayesinde Kaan'ımıza kavuştuk" diye konuştu. 'KAAN GELDİ, MUTLU OLDUK' Çocuğu dünyaya sağlıklı geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren baba Mustafa Günaltın ise "Eşim için de çok mutluyum. Evliliğimizin ilk aylarında korkuyorduk, 'Çocuğumuz olur mu?' diye düşünüyorduk. Çocuğumuz oldu, mutluyuz. Metin hocama eşime ve bana desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. 'ERKEN EVRE KANSER TEDAVİ EDİLEBİLİR' Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Metin Kaba, Burçin Günaltın hastaneye ilk geldiğinde hücresel bozukluğu olduğunu, aşamalarla tedavisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Uzm. Dr. Kaba, "Burçin hanımın son aşamada erken evre rahim ağzı kanseri olduğunu tespit ettik. Kendisiyle hastalığı hakkında konuştuk. O da çok korktu, 'Beni bu hastalıktan kurtar, rahmimi al' dedi. Ben de 'Daha çok erken, yaşın çok genç' dedim. Bu hastalığı atlatıp, daha sonra evlenip çocuk sahibi olacağını söyledim. Tedavilerinin ardından kanserden kurtuldu, bir süre sonra da evlendi, hamile kaldı. Hamileliği sürecinde takiplerini ben yaptım. 1 hafta önce de nur topu gibi çocukları oldu" diye konuştu.

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