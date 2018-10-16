HABER

Kanseri yendi, başkalarının hastalanmaması için çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 09:28 | Son Güncelleme

MEME kanserine yakalanan Emine Uçar (55) uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçirerek sağlığına kavuştu.

Kanseri yendi, başkalarının hastalanmaması için çalışıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- MEME kanserine yakalanan Emine Uçar (55) uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçirerek sağlığına kavuştu. Hayata sıkı sıkı tutunan Uçar, hastalığı süresince kadınları, meme kanserine karşı bilinçlendirmek için çalıştı. Sağlıkta Kalite Derneği'nin (SAĞKAL), Umut Evleri Projesi'nin koordinatörlüğünü üstlenerek kansere karşı mücadele başlatan Uçar, 'Bekleyiş' ismini verdiği kitabınının gelirini de derneğe bağışladı
Türkiye'de her yıl onlarca kadın, meme kanserine yakalanıyor. Kimi kanseri yeniyor, kimiyse hastalığa yenik düşüyor. Emine Uçar da meme kanserine yakalanan binlerce kadın arasında yer aldı. 2009'da İzmir'e tatile gelen Uçar, memesinde kızarıklık ve yanma başladığını görünce hastaneye gitti. İlk muayenesinin ardından, kendisine Opr. Dr. Cüneyt Tuğrul'un meme kanseri konusunda uzman olduğu söylendi. Emine Uçar, bunun üzerine aynı zamanda SAĞKAL Yönetim Kurulu Başkanı olan Opr. Dr. Cüneyt Tuğrul'un yanına gitti. Uçar, o süreci şu ifadelerle anlattı:
"Cüneyt Tuğrul, beni muayene ettikten sonra fibrokistiklerin iltihaplandığını söyledi. Antibiyotik tedavisinin ardından İstanbul'a döndüm. Burada yine rahatsızlandım ve doktor bana biyopsi önerdi. Öyle deyince ben de İzmir'e geldim. Doktorum Cüneyt Tuğrul bana 'Biyopsi sonucu temiz ama östrojen hormonu çok yüksek olduğu için gel memelerin içlerini boşaltalım ve seni kanser riskinden koruyalım' dedi. Ama ben bu fikre pek yanaşmadım ve İstanbul'a döndüm" dedi.
İKİ MEMESİ DE ALINDI
İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra yeniden doktora gittiğini ifade eden Emine Uçar, meme kanserine yakalandığını öğrendi. Uçar, soluğu yine İzmir'de aldı. İlk önce kemoterapi tedavisi alan Uçar, 2012 yılında da ameliyat oldu. Uçar, "Doktorum Cüneyt Tuğrul bana söylediğinde ameliyat olsaydım, bunların hiçbirini yaşamayacaktım. Ameliyat olduktan sonra iki memem de alındı" dedi.
Uçar, tedavisi sürerken, sağlıkçılar tarafından kurulan SAĞKAL Derneği'nde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Burada Umut Evleri Projesi Koordinatörlüğü'nü üstlendi. Tedavi gördüğü süre boyunca yaşadıklarını 'Bekleyiş' ismini verdiği kitabında topladı. Kitapta, doktoru Opr. Dr. Cüneyt Tuğrul'un tedavi süresince kendisine verdiği desteği anlattı, hastalığı yenmesindeki etkenleri okuyucular ile paylaştı. Kitabın gelirlerini ise SAĞKAL Derneği'ne bağışladı.
HAYATI YAŞAMAYI ERTELEMEDİ
Kansere rağmen hayatını yaşamayı hiç ertelemeyen Emine Uçar, "Ben hasta olmayı sevmediğim için o tedavi sürecinde de normal hayatımı sürdürdüm. Çünkü doktoruma çok güveniyordum. Bu güven ile kanseri yendim. Tedavi bittikten sonra Umut Atölyesi Projesi'ni hayata geçirdik. Proje kapsamında İzmir'de biri Büyükşehir Belediyesi'nce tahsis edilen iki merkezde, şehir dışından gelenlerin barınma sorununu çözmek için çalışıyoruz. Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi'nden, radyoterapi (ışın tedavisi) tedavisi için gelen ama maddi imkanı olmayan hastalar, ücretsiz olarak faydalanıyor. Biz de burada gönüllü ekiplerimiz ile birlikte hizmet veriyoruz" dedi. Yaşadığı zorlu süreçlerin ardından, insanların kansere yakalanmaması için çabaladığını belirten Uçar, kanserle mücadelede, farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kanseri yendi, başkalarının hastalanmaması için çalışıyorKanseri yendi, başkalarının hastalanmaması için çalışıyorKanseri yendi, başkalarının hastalanmaması için çalışıyorKanseri yendi, başkalarının hastalanmaması için çalışıyor

PARTNERİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroeİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroe
Arkadaşlarına 'ölüm' fotoğraflarını paylaştırdı! Skandal gerçeği babası ortaya çıkardıArkadaşlarına 'ölüm' fotoğraflarını paylaştırdı! Skandal gerçeği babası ortaya çıkardı
Halkevleri'ne operasyon! Ankara'da gözaltılar varHalkevleri'ne operasyon! Ankara'da gözaltılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakarete yine tutuklama

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakarete yine tutuklama

Yargıtay'dan milyonlarca veliyi ilgilendiren flaş karar! Sınıfa izinsiz girdi, ceza yedi...

Yargıtay'dan milyonlarca veliyi ilgilendiren flaş karar! Sınıfa izinsiz girdi, ceza yedi...

Mersin'de polis ekiplerinden yasadışı bahis operasyonu: 2'si çocuk, 11 gözaltı

Mersin'de polis ekiplerinden yasadışı bahis operasyonu: 2'si çocuk, 11 gözaltı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bu tarihlere dikkat...

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bu tarihlere dikkat...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.