Kanseri yendi, İstanbul'u terk etti! Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser'i yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle büyük beğeni toplayan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedavi sürecine başlamıştı. Kanser tedavisini tamamlayan Aksoy, eski sağlığına kavuştu. Zor günleri geride bırakan 34 yaşındaki oyuncu İstanbul'u terk etti.

Uzun bir tedavi süreci geçiren ve sağlık durumu iyi olan Boğaç Aksoy doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara vermek durumunda kaldı. Genç oyuncunun yeni mesleği ise herkesi şaşırttı.

Fethiye'ye yerleşen Boğaç Aksoy, önce kaptanlık diploması aldı, ardından da bir tekne aldı. Yakışıklı oyuncu, bir paylaşımında 'Başımıza gelen bir musibet, belki cesaret edemediğiniz, acaba olur mu dediğimiz, geciktirdiğimiz hayallerimizin yolunu hazırlıyordur. Sabredin, şükredin, hayal kurun, çalışın ve gerisini Allah'a bırakın' ifadelerini kullandı.

Teknesiyle poz verip sosyal medyada fotoğraflarını paylaşan Boğaç Aksoy, büyük beğeni topladı.

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit'te doğdu. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı.

Bunların yanında, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi aldı. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahip.

Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi aldı.





