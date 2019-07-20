Kanseri yendi, maaşı kesildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan, 2000 yılında kanser teşhisi konulan 56 yaşındaki Fisun Ülker, 14 ay önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışma gücünü kaybetmediği gerekçesi ile emekli maaşının kesildiğini iddia etti.

Ortaca’da yaşayan ve 2000 yılında kansere yakalanan 56 yaşındaki Füsun Ülker’in önce bir böbreğinin yarısı, sonra rahmi alındı. 2003 yılında da meme kanserine yakalanan Ülker, hastalığın kemiklerine sıçraması sonrası zor günler yaşadı. Kemik erimesi sonrası kemikleri kırılan Ülker’in iki bacağına protez takıldı. 32 ameliyat geçiren Ülker, 2006 yılında malulen emekli oldu. Ülker’in emekli aylığının, 14 ay önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışma gücünü kaybetmediği gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Çalışacak durumda olmadığını söyleyen Fisun Ülker, hastalık sürecinde yüzde 82 iş göremezlik raporu aldığını belirtti.

’Kanseri yendim, maaşımı kestiler’ diyen Ülker; “Bacaklarım dizlerimden kalçalarıma kadar protez. 2 baston olmadan yürüyemiyorum. Bacaklarımın birinde 8, diğerinde 6 vida var. Ağrılarım oluyor. 14 ay önce maaşımı kesip tekrar sağlık raporu almamı söylediler. Yeni aldığım raporda engel durumumun yüzde 60’ın altında olduğu bildirildi. 2 baston olmadan yürüyemiyorum. Tuvalete dahi yardım olmadan gidemiyorum. Bana verdikleri bu raporla çalışabileceğimi söylüyorlar. Emekliliğimi iptal ettiler. Sağlık yardımı alamıyorum" ifadelerini kullandı.

Fisun Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü; “Emeklilik maaşım dışında 900 TL babamdan kalma maaşım vardı. Malulen emeklilik maaşım kesildikten sonra bir de üzerine 12 bin 500 TL borçlu görünüyorum. Her ay maaşımdan 300 TL kesiliyor. Benim ev kiram zaten 650 TL, ben 600 TL ile hem kiramı ödeyip hem de nasıl geçinebilirim"

