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Kanseri yendi şimdi hastalara örnek oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Grip şikayetiyle gittiği hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrenen Murat Taşçeviren, verdiği mücadele ve yüksek moral sayesinde hastalığı yendi - Tedavi olduğu Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki doktorunu sık ziyaret eden Taşçeviren, onkoloji servisindeki hastalara da yaşadıklarını anlatarak destek oluyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Grip şikayetiyle gittiği hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrenen 3 çocuk babası 46 yaşındaki Murat Taşçeviren, verdiği mücadele ve yüksek moral sonucu hastalığı yenmeyi başardı.

Taşçeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser olduğunu öğrendiğinde üzüldüğünü söyledi.

Kanserin insanları korkuttuğunu belirten Taşçeviren, "Ben hastaneye grip oldum diye gelmiştim. Bir film çekildi, akciğerimde leke olduğu görüldü ve kanser olduğumu öğrendim. Doktorum sayesinde kanserin korkulacak bir hastalık olmadığını anladım ancak ailem benden daha çok etkilendi. Aynı hastalık amcamda da vardı. Amcam bana sürekli destek oldu. Doktorum da tedavi konusunda çok iyi ilgilendi." diye konuştu.

Tedaviye başladığında durumunun iyi olmadığını anlatan Taşçeviren, şunları söyledi:

"Şimdi gayet iyi durumdayım, kanseri yendim, rutin hayatıma geri döndüm. Esnafım, işime gidip gelebiliyorum. İnsanlara en önemli tavsiyem, korkmasınlar ve bu hastalıkla mücadelede moralli olsunlar. Hayattan tat almaya baksınlar. Hayat gülümseyince, umutlu olunca daha güzel. Bu hastalığın yüzde 30'u moralle aşılıyor yüzde 70'i de tedaviyle. Kanser olduğunu ailenizden ve çevrenizden saklamayın, bilsinler. Bazı hastalar saklıyor. Saklanılacak bir şey değil bu. Tedaviye başladığınızda doktorunuzu dinlerseniz üstesinden geliyorsunuz. Atlatılmayacak bir hastalık değil."

Hastaneye gelerek doktorunu ziyaret ettiğini ifade eden Taşçeviren, "Doktorumu ziyarete geliyorum, sık sık kontrollerimi yaptırıyorum. Buraya geldikçe onkoloji servisindeki hastalara yaşadıklarımı anlatarak destek oluyorum. Moral veriyorum." dedi.

Hastalığı öğrenmeden önce çok fazla sigara içtiğini belirten Taşçeviren, "Sigarayı bıraktım ve bunun hayattaki en gereksiz şey olduğunu anladım. Hem tedavi hem sigara olmaz. İnsanlar sigarayla sağlığını öldürmesinler. Havaya üflenen sağlığa ve paraya yazık." ifadelerini kullandı.

- "Hem bedenen hem de ruhen iyi"

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Bozkaya da Murat Taşçeviren'in hastaneye ilk geldiğinde nefes darlığı çektiğini ve tükürüğünde kan görüldüğünü anlattı.

Akciğer kanserinin, hastasının hayat kalitesini düşürdüğünü anlatan Bozkaya, "Hastamız akciğer kanserinin bir alt tipiyle bize başvurmuştu. Bu tanıyla bize geldiğinde görüntülemeler sonucu, evre üçte olduğunu belirledik. Murat beye yaklaşık bir yıldır kemoterapi ve tedaviler uyguladık. Akıllı ilaç kullandı. Şu an hayat kalitesi eskisine döndü, hem bedenen hem de ruhen iyi ve yaşamına devam ediyor. Tedaviyi eksiksiz uygulayarak diğer hastalara da örnek oldu." dedi.

- "Kanserde erken teşhis önemli"

Hastanenin Başhekimi Mustafa Talha Sütçü ise Murat Taşçeviren'in kanserle mücadele ederek, tüm hastalara güzel bir örnek olduğunu ifade etti. Hastanede 17 kemoterapi ünitesiyle hizmet verildiğini anlatan Sütçü, "Ayda 250 seans kemoterapi ve günlük 50 onkoloji hastamıza hizmet verilmektedir. Hastalarımızın ilerleyen evrelerinde yatarak tedavi de uyguluyoruz. Birçok hastamızın tedavisini, ameliyatını ve daha sonraki süreçlerini devlet hastanemizde tamamlandırıp, taburcu ediyoruz." diye konuştu.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da kanserde erken teşhisin önemli olduğunu belirterek, "Ölümlü hastalıklarda ikinci sırayı kanserler almaktadır. Uzmanlar 2030'da yeni eklenecek kanser sayısını dünyada 28 milyon civarında olacağını belirtiyor. Murat bey akciğer kanseriyle mücadelesinde tüm hastalara örnek ve moral olacaktır." şeklinde konuştu.

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