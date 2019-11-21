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Kanseri yenen eşini gelin arabasıyla karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:22 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, meme kanserine yakalanan ev kadını Çiğdem Arık (33), 1 yıldır tedavi gördüğü hastaneden, kanseri yenerek taburcu oldu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, meme kanserine yakalanan ev kadını Çiğdem Arık (33), 1 yıldır tedavi gördüğü hastaneden, kanseri yenerek taburcu oldu. Emre Arık (37), taburcu olan eşini kucağında kızı ve gelin arabası gibi süslediği otomobiliyle hastanenin kapısında karşıladı. Tedavi sürecine sanatçı Haluk Levent'in destek verdiği Arık, sevenlerinin yer aldığı araç konvoyuyla evine döndü.
Pamukkale'de ev kadını 1 çocuk annesi Çiğdem Arık, meme kanseri teşhisiyle 1 yıl önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye başladı. Arık'a, sevenleri destek oldu. Ünlü şarkıcı ünlü Haluk Levent de, konser için geldiği Denizli'de, Çiğdem Arık'ı ziyaret ederek desteğini gösterdi. Haluk Levent, hastane masrafını karşılayan bir hayırsevere de kendi ceketini hediye etti. Arık, büyük azim ve başarılı geçen tedavinin ardından kanseri yenerek taburcu oldu. Zorlu tedavi sürecinde hep yanında olan eşi, emlak danışmanı Emre Arık, Çiğdem Arık için özel bir hazırlık yaptı. Otomobilini gelin arabası gibi süsletip, arka camına 'İnandık, başardık' yazdıran Emre Arık, hastaneye gitti. Taburcu işlemlerinin ardından hastanenin çıkış kapısına gelen Çiğdem Arık, otomobillerini gelin arabası gibi süslenmiş görünce şaşkına döndü. Arık, kendisini karşılayanlara, "Ben bugün kanseri yendim, çok mutluyum" dedi. Kucağında 2 yaşındaki kızı Defne ve elinde çiçekle karşılayan eşi Emre Arık'a sarılan Çiğdem Arık, mutluluk gözyaşları döktü. Bu sırada tesadüfen hastanede bulunan Vali Hasan Karahan da ailenin mutluluğuna ortak oldu. Vali Karahan, kanseri yenen Arık'ın yanına giderek 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Daha sonra otomobile binen Çiğdem Arık, arkadaşlarının ve Haluk Levent'in sosyal medyadaki 'AHBAP' adlı grubunun üyelerinin de yer aldığı otomobil konvoyuyla, kornalar eşliğinde evine gitti.

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