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Kanseri yenen kadınlar, voleybol maçında doktorlarını da yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

Ankara'da kanserle mücadele eden ve hastalığı yenen kadınlar, Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü kapsamında, tedavilerini yürüten doktorlarla voleybol maçı yaptı. Kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen karşılaşmada hastalar, doktorları mağlup etti.

Ankara'da kanserle mücadele eden ve hastalığı yenen kadınlar, Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü kapsamında, tedavilerini yürüten doktorlarla voleybol maçı yaptı. Kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen karşılaşmada hastalar, doktorları mağlup etti.

Kanserle Dans Derneği ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında hastalar, doktorlara karşı mücadele etti. Üniversite yerleşkesindeki spor salonunda gerçekleştirilen karşılaşmada, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden ve tamamlanan kadınlardan oluşan voleybol takımı, tedavilerini yürüten doktorlardan oluşan takımla karşılaştı. Kadınların antrenörlüğünü, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ üstlendi. Üstündağ, 'Biz inandık siz de inanın' sloganıyla bir araya gelen kadınlara, karşılaşma sırasında taktikler verdi. Tek set üzerinden oynanan karşılaşmayı kadınlar 25-16 kazandı. Kadınlar, maçın ardından şarkılar söyleyip, halay çekerek galibiyeti kutladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularının imzaladığı formayı, tek tek tebrik ettiği kadınlara hediye etti. Kadınlar, daha sonra doktorlarıyla birlikte galibiyet pozu verdi, fotoğraf çektirdi.

'FİLENİN YENİ SULTANLARI ONLAR'
Doktorların takımında yer alan Hacettepe Üversitesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Jinekoloji Onkoloji Derneği Kanser Önleme Grubu Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, Türk doktorları olarak Dünya Jinekolojik Onkoloji Gününü kendilerinin ilan ettiğini ve bu nedenle ilk kez kutlandığını söyledi. Dünyada kanser vakaları hakkında bilgiler veren Doç.Dr. Gültekin, "Rakamlar, Türkiye düzeyinde baktığınızda yılda 12 bin 500 teşhis var, 4-5 bin aralığında hastamızı kaybediyoruz. Bunların en az üçte birini obezite, tütünle mücadele ve fiziksel aktiviteyle önlememiz mümkün. Bugün farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği yaptık. Kanserli hastalarımızla maç yaptık. Hepsi çok güzel hazırlanmışlar. Sanırım kanseri yendikten sonra motivasyon elde etmişler. Filenin yeni sultanları onlar, hayatın sultanları. Ölümcül hastalıkları yendiler, sonra da bizi yendiler. Ne yaptıysak maçı kazanamadık. Yaşasın Türk kadını diyoruz" diye konuştu.

TOKAT'TAN GELDİ
Karşılaşmayı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tribünde takip eden hastalığı yenen hastalar arasında bulunan Saadet Balcı da (63), bu etkinlik için Tokat'tan geldiğini söyledi. Yumurtalık kanserini yendiğini belirten Balcı, kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak için etkinliğe katıldığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Muhabir Nursima ÖZONUR'un anonsu
-Kanseri yenen kadınlarla röp:
-Kanser hastası kadınlarla röp.
-Tezahüratlar
-Müzik ve eğlence
-63 yaşındaki Saadet Balcı ile röp.
-Doç:Dr. Murat Gültekin ile röp.
-Detaylar
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber:Nursima ÖZONUR- Kamera: Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)

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