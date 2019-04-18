HABER

Kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:54 | Son Güncelleme

'ÖĞRETMENLİK YAPMAYI ÖZLEDİM' Kanseri yendikten sonra döndüğü okulu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nde öğrencileri ve arkadaşları tarafından sevgi seli ile karşılanan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu (58), öğrenci ve öğretmen arkadaşlarının kendisine yaptığı sürprize çok duygulandığını söyledi.

Kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama (2)

'ÖĞRETMENLİK YAPMAYI ÖZLEDİM'
Kanseri yendikten sonra döndüğü okulu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nde öğrencileri ve arkadaşları tarafından sevgi seli ile karşılanan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu (58), öğrenci ve öğretmen arkadaşlarının kendisine yaptığı sürprize çok duygulandığını söyledi. Poyrazoğlu, "27 yıllık öğretmenim, bundan 8 ay önce kanser şüphesiyle hastaneye gittim. 8 aylık süreci Denizli'deki Pamukkale Üniversites Hastanesi'nde tamamladım. Buradaki akademisyen kadro ve doktorların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçirdiğim hastalığın tedavisi ilaç ama en büyük oranla moral ve motivasyona da dayalı. Bu yüzden herkes bana çok destek oldu. Başta ailem, arkadaşlarım, öğretmen camiası okul müdürüm, komşularım insanların o kadar çok seveni oluyormuş ki, bu duruma düşünce mesaj, iletileri ve aramaları ile destek veren öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Süreci tamamladım. Bundan sonra en kısa sürede tekrar tahtanın başında olmak istiyorum. Çok özledim mesleğimi yapmayı, 8 aydır çok uzak kaldım. Hiçbir şey yapmadan yaşamın kıyısında kalmak çok zor. Ancak gelen destek telefonları ile moral ve motivasyon yükselince tedavim daha kısa sürede tamamlandı" dedi.
'ÇOK BÜYÜK BİR DUYGUSALLIK YAŞADIM'
Okula döndükten sonra öğrencilerinin kendisine yoğun bir duygu seli yaşattığını belirten Poyrazoğlu, "Okula geldiğimde öğrencilerim bana büyük bir güç verdi. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok güçlü ve moralli hissediyorum. Bu hastalıkla uğraşan herkese şunu söylemek istiyorum. Yaşamak çok güzel. Bu hastalıkta moral ve motivasyonla yeneceğini inancı pekişmesi. Ben böyle bir tören ve kalabalığın toplanmasını istemediğim için böyle teneffüs olmadan, ders arasındayken gideyim çocuklar beni görmesin istemiştim. Çünkü dersin aksamasını da istemiyordum açıkçası. Geldiğim de bambaşka bir senaryo gördüm. İnsan çok sonra tanıdığı, gördüğü birisine sarılmak istiyor. Ben buraya girince herkesi tanıyor ve herkese sarılmak istiyordum. Fakat bir süre sonra o yukardan balonların atılması ve daha sonra tutamadım kendimi çok fazla sert gözüken o Muharrem hoca imajını bir anda yerle bir ettim. Ağladım. Çok büyük bir duygusallık yaşadım. Çocukların yarattığı bu ortam çok güzeldi. Onları çok seviyorum ve onlara daha fazla faydalı olmak istiyorum. Bundan sonraki süreçte daha fazla çalışmak istiyorum. Hepsi ayrı bir değer çünkü. Sağ olsunlar onlar da bana aynı değeri göstermişler. Bu eğitimin ya da mesleğimizin en güzel yanıydı. Çok güzel bir gün yaşadım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama (2)Kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama (2)Kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama (2)Kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama (2)

Ejderha Taşı'nda define aramışlar!Ejderha Taşı'nda define aramışlar!
Çukura düşen ineği, itfaiye kurtardıÇukura düşen ineği, itfaiye kurtardı
Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldıBatman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

AK Parti'de istifa sinyali!

AK Parti'de istifa sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB resmi hesabından Ekrem İmamoğlu mesajı!

İBB hesabından İmamoğlu mesajı!

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya'ya hapis cezası!

FETÖ davasında Ali Kaya'ya hapis cezası!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.